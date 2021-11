noviembre 29, 2021

Ya sea que lo use para el trabajo, la escuela, el entretenimiento o cualquier combinación de estos, un celular moribundo nunca es algo bueno. Su teléfono inteligente lo acompaña a todas partes. Contiene mucha información personal y es capaz de casi cualquier cosa. Elegiste el modelo, el color y las especificaciones y ahora el pobre se está portando mal. Si bien no todos los síntomas indican que es necesario reemplazar un teléfono, aquí hay cinco señales bastante negativas.

5 síntomas de un celular moribundo

1. Las aplicaciones o el teléfono se bloquean constantemente

Si tiene una aplicación defectuosa, verifique si tiene una actualización disponible. Si esto no resuelve el problema, considere eliminarla. No es necesario eliminar una cuenta asociada, pero esta es la solución más fácil y sencilla. Intente escribir al desarrollador y preguntar al respecto. Una vez que la aplicación esté parcheada, puede descargarla nuevamente.

Si su teléfono sigue fallando, podría significar varias cosas. Verifique su espacio de almacenamiento. ¿Está casi lleno? Limpia el desorden. Cierre cualquier aplicación que tenga ejecutándose en segundo plano y borre su caché. Actualice su teléfono al sistema operativo más reciente. Si todo esto falla, restaure su teléfono a una copia de seguridad anterior o realice un restablecimiento de fábrica. Asegúrese de hacer una copia de seguridad de todo primero.

2. Daños en la pantalla (no en el cristal)

Si bien es fácil saber cuándo se rompe la capa de vidrio de la pantalla (es igual a cualquier otro vidrio roto), el daño a la pantalla en sí no siempre es tan obvio a primera vista.

La pantalla puede verse bien, pero nota que la función táctil está defectuosa o no funciona en absoluto. Puede notar pequeñas manchas negras, borrosas o decoloración. Estos son signos de que la pantalla está dañada y necesita ser reemplazada. Puede hacerlo usted mismo, pero tenga en cuenta que esto podría anular su garantía o causar problemas de compatibilidad.

Puede llevarlo a un centro de reparación autorizado fuera de su fabricante. Si se trata de un teléfono antiguo, busque el mejor precio, pero puede valer la pena reemplazar todo el teléfono. Reemplazar la pantalla cuesta más que simplemente cambiar el vidrio.

3. Agua u otros daños internos

La mayoría de los teléfonos más nuevos tienen algo de resistencia al agua, pero aún así puede filtrarse por dentro. Lo primero que debe hacer es apagar su teléfono para evitar cortocircuitos. Luego, limpia el teléfono y sacúdelo para sacar el agua de los puertos. Coloque el teléfono frente a un ventilador o colóquelo en un recipiente con paquetes de gel de sílice para absorber la humedad. No uses un secador de pelo ni arroz.

Después de un tiempo, intente encender su teléfono. Puede funcionar, pero aún tiene problemas. Si siente que está completamente seco y todavía se comporta de manera extraña, es posible que deba comprar uno nuevo.

Cuando se trata de daños internos no relacionados con la pantalla, no hay mucho que pueda hacer. Busque un teléfono de reemplazo reacondicionado si no desea desembolsar por uno nuevo.

4. Batería sobrecalentada o abultada

Si su teléfono se sobrecalienta gravemente, cierre todas las aplicaciones y apague Bluetooth, los servicios de ubicación, Wi-Fi y la actualización de la aplicación en segundo plano. Debe detener tantos procesos como pueda para darle un descanso al procesador.

Si esto no es suficiente, desconecte el teléfono de cualquier cargador u otro dispositivo y retire el estuche si tiene uno. Coloque el teléfono en un lugar fresco y seco y déle tiempo para que se relaje. No lo meta en el frigorífico.

Si tiene una batería hinchada, eso es más grave. Debe dejar que la carga se agote tanto como sea posible antes de intentar quitar la batería. Si siente resistencia al intentar quitarla, déjela en paz y lleve el teléfono a un centro de servicio.

5. Petrificado

Si su teléfono no se enciende sin importar lo que haga, probablemente esté bloqueado. Esto podría haber sucedido si su teléfono se interrumpió durante una actualización de firmware. Un teléfono realmente bloqueado no es una solución fácil, y la mejor opción es llevarlo a un centro de reparación. Esté preparado para recibir la noticia de que necesita ser reemplazado.

Origen: Komando

