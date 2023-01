Cómo usar tu teléfono para encontrar cámaras ocultas

enero 16, 2023

La popularidad de Airbnb y otros alquileres informales ha coincidido con el aumento de la producción de cámaras ocultas más baratas, lo que hace que sea cada vez más probable que la persona que te alquiló el lugar pueda ver tu estadía. ¿Quieres asegurarte de que se respete tu privacidad? Hay un par de formas en las que puedes averiguar si hay cámaras ocultas en tu espacio.

Imagen vía Depositphotos

Si una cámara quiere capturar movimiento o tomar fotos en habitaciones oscuras o con poca luz, generalmente utilizará luz infrarroja (IR), que los ojos humanos no pueden detectar. Sin embargo, incluso si no puede ver la luz IR emitida por la cámara, el sensor de la cámara de su teléfono inteligente debería poder hacerlo. En algunos teléfonos, solo la cámara frontal puede captar la luz IR; en otros, como el Pixel 6, funcionará tanto con la cámara frontal como con la trasera.

Si desea probarlo, primero debe verificar si su teléfono encuentra señales IR y cómo lo hace usando un televisor u otro control remoto:

Enciende la cámara de tu teléfono y apúntala al control remoto.

Encienda el control remoto y busque una pequeña luz, ya sea constante o intermitente. Probablemente se verá una especie de rosa violáceo, o como azul violáceo.

Si probó esto con su cámara trasera y no vio la pequeña luz, pruébelo con su cámara delantera.

¿Entendido? Bien, ahora todo lo que tiene que hacer para verificar si hay una cámara equipada con IR es oscurecer la habitación lo más posible, de modo que si hay una cámara, se active el IR y luego escanear lentamente la habitación con su teléfono. Si hay una cámara activa con iluminación IR, debería poder encontrarla.

Revisa tu red

Si se pregunta si hay una cámara activa en su habitación y el truco IR no funciona, ya sea porque no hay cámara o porque la cámara no está equipada con IR, entonces otra forma de encontrar un dispositivo activo es para comprobar qué más está conectado a la red local.

Hay una serie de aplicaciones de análisis de red que pueden encontrar qué dispositivos están conectados a su red local. La app Fing por ejemplo, que está disponible tanto para Android como para iOS, pero hay otras apps útiles disponibles. Estas aplicaciones pueden encontrar y enumerar todos los dispositivos que están en su red; también pueden permitirle confirmar qué dispositivos reconoce para que pueda encontrar más fácilmente cualquiera que se supone que no debe estar allí.

Ninguno de estos es infalible, por supuesto, solo son posibles métodos para que los pruebe. Y es bastante divertido jugar con las funciones de detección de IR en su teléfono. Si está seriamente preocupado, puede salir y comprar un detector de radiofrecuencia (RF), que debería captar cualquier señal proveniente de micrófonos ocultos o cámaras

Origen: Cómo usar tu teléfono para encontrar cámaras ocultas – The Verge