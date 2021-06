Comprueba aquí si tu PC con Windows 10 tendrá actualización gratis de Windows 11

junio 24, 2021

Windows 11 ya es oficial y estará disponible a través de una actualización gratuita para los PCs con Windows 10 que cumplan los requisitos necesarios, así como en nuevos dispositivos, a final de este año. Windows 11 es gratis. Sin embargo, solo se podrán actualizar los PC que ejecutan la versión más reciente de Windows 10 y cumplen las especificaciones mínimas de hardware.Los usuarios pueden comprobar si su actual PC con Windows 10 podrá recibir la actualización gratis de Windows 11, descargando la aplicación PC Health Check.

El despliegue de la actualización gratuita comenzará en equipos con Windows 10 a finales de este año. La próxima semana, la compañía liberará Windows 11 en su programa Windows Insider, una comunidad apasionada de fans de Windows cuyos comentarios son importantes para Microsoft.

Como dijimos, lo primero que debes hacer es comprobar la compatibilidad de tu computadora con Windows 10. Puedes usar la app Comprobación de estado del PC de Microsoft para ver si tu PC actual cumple los requisitos para ejecutar Windows 11. Si tu PC cumple con los requisitos, podrás obtener una actualización gratis de Windows 11 una vez que esté disponible. Descarga aquí la app Comprobación de estado del PC de Microsoft.

La mayoría de los PC Windows 10 que se venden en la actualidad podrán actualizar a Windows 11. Para que el PC pueda tener una actualización gratis de Windows 11, debe cumplir los requisitos mínimos de hardware y se requiere hardware específico para algunas funciones. El plan de lanzamiento de la actualización aún se está finalizando, pero está programado para comenzar a finales de 2021 y continuará durante 2022. Los tiempos específicos variarán según el dispositivo.

No todos los PC Windows 10 que puedan actualizarse a Windows 11 recibirán la actualización al mismo tiempo. Para ver si tu PC reúne los requisitos para la actualización gratis de Windows 11, descarga y ejecuta la app Comprobación de estado del PC. Cuando se haya iniciado el lanzamiento de la actualización, podrás comprobar si tu dispositivo está listo para recibirla yendo a Configuración > Windows Update. De todas formas Windows Update proporcionará una notificación cuando tu PC sea elegible.

Especificaciones, características y requisitos del sistema de Windows 11

Estos son los requisitos básicos para instalar Windows 11 en un PC. Si tu dispositivo no cumple estos requisitos, es posible que no puedas recibir la actualización gratis de Windows 11 y quizás podrías pensar en comprar un nuevo PC. Si no estás seguro de que tu PC cumple estos requisitos, puedes consultar con el fabricante original de equipos (OEM) de tu PC, o bien, si tu dispositivo ya ejecuta Windows 10, puedes usar la Comprobación de estado del PC para evaluar la compatibilidad.

Procesador: 1 giga Hertz (GHz) o más rápido con 2 o más núcleos en un procesador de 64 bits compatible o sistema en un chip (SoC) RAM: 4 gigabyte (GB) Almacenamiento: Dispositivo de almacenamiento de 64 GB o másNota: Para más información, consulta abajo en «Más información sobre los requisitos de espacio de almacenamiento para mantener Windows 11 actualizado» Firmware del sistema: UEFI, compatible con Arranque seguro TPM: Módulo de plataforma segura (TPM) versión 2.0 Tarjeta gráfica: Compatible con DirectX 12 o posterior con controlador WDDM 2.0 Pantalla: Pantalla de alta definición (720p) de más de 9″ en diagonal, con canal de 8 bits por color Conexión a Internet y cuentas de Microsoft: En el momento del primer uso, la edición Windows 11 Home requiere conectividad a Internet y una cuenta de Microsoft para completar la configuración del dispositivo.El cambio fuera de Windows 11 en modo S también requiere conexión a Internet. Obtén más información sobre el modo S aquí.Para todas las ediciones de Windows 11, se requiere acceso a Internet para realizar actualizaciones y para descargar y aprovechar algunas características.

Con el tiempo, es posible que para las actualizaciones se necesiten requisitos adicionales, así como requisitos para activar características específicas en el SO.

Requisitos específicos de las características para Windows 11

Algunas características en Windows 11 han aumentado los requisitos más allá de los que se indican arriba en la sección de requisitos mínimos. A continuación se proporcionan algunos detalles adicionales en relación con los requisitos para características clave:

La compatibilidad con 5G requiere un módem compatible con 5G.

requiere un módem compatible con 5G. HDR automático requiere un monitor HDR.

requiere un monitor HDR. BitLocker To Go requiere una unidad flash USB (disponible solo en Windows Pro y las ediciones que se indican arriba).

requiere una unidad flash USB (disponible solo en Windows Pro y las ediciones que se indican arriba). Cliente Hyper-V requiere un procesador con capacidades de traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT) que están disponibles en Windows Pro y ediciones superiores.

requiere un procesador con capacidades de traducción de direcciones de segundo nivel (SLAT) que están disponibles en Windows Pro y ediciones superiores. Cortana requiere un micrófono y altavoz, y actualmente está disponible en Windows 11 para Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México y Reino Unido.

requiere un micrófono y altavoz, y actualmente está disponible en Windows 11 para Alemania, Australia, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Japón, México y Reino Unido. DirectStorage requiere una unidad SSD NVMe de 1 TB o más para almacenar y ejecutar juegos que usan el controlador «Controladora NVM Express estándar» y una GPU DirectX 12 Ultimate.

requiere una unidad SSD NVMe de 1 TB o más para almacenar y ejecutar juegos que usan el controlador «Controladora NVM Express estándar» y una GPU DirectX 12 Ultimate. DirectX 12 Ultimate está disponible con juegos y chips de gráficos compatibles.

está disponible con juegos y chips de gráficos compatibles. Presencia requiere un sensor que pueda detectar la distancia humana desde el dispositivo o la intención de interactuar con un dispositivo.

requiere un sensor que pueda detectar la distancia humana desde el dispositivo o la intención de interactuar con un dispositivo. La videoconferencia inteligente requiere una videocámara, micrófono y altavoz (salida de audio).

requiere una videocámara, micrófono y altavoz (salida de audio). El Asistente de voz múltiple (MVA) requiere un micrófono y altavoz.

requiere un micrófono y altavoz. Los diseños de tres columnas de Acoplar requieren una pantalla que tenga un ancho de 1920 o más píxeles efectivos.

requieren una pantalla que tenga un ancho de 1920 o más píxeles efectivos. La opción de silenciar o activar audio desde la Barra de tareas requiere una videocámara, micrófono y altavoz (salida de audio). Para habilitar el silencio o activación de audio global, la app debe ser compatible con la característica.

requiere una videocámara, micrófono y altavoz (salida de audio). Para habilitar el silencio o activación de audio global, la app debe ser compatible con la característica. El sonido espacial requiere hardware y software compatibles.

requiere hardware y software compatibles. Teams requiere una videocámara, micrófono y altavoz (salida de audio).

requiere una videocámara, micrófono y altavoz (salida de audio). La función táctil requiere una pantalla o monitor que admita multitáctil.

requiere una pantalla o monitor que admita multitáctil. La autenticación en dos fases requiere el uso de un PIN, equipo biométrico (lector de huellas digitales o cámara por infrarrojos con iluminación) o un teléfono con capacidades Wi-Fi o Bluetooth.

requiere el uso de un PIN, equipo biométrico (lector de huellas digitales o cámara por infrarrojos con iluminación) o un teléfono con capacidades Wi-Fi o Bluetooth. La característica Dictado por voz requiere un PC con un micrófono.

requiere un PC con un micrófono. La opción Activación mediante voz requiere un modelo de alimentación de modo de espera moderno y micrófono.

requiere un modelo de alimentación de modo de espera moderno y micrófono. Wi-Fi 6E requiere hardware y controlador WLAN IHV y un enrutador o AP compatible con Wi-Fi 6E.

requiere hardware y controlador WLAN IHV y un enrutador o AP compatible con Wi-Fi 6E. Windows Hello requiere una cámara configurada para imágenes de infrarrojos (IR) cercanas o lector de huellas digitales para la autenticación biométrica. Los dispositivos sin sensores biométricos pueden usar Windows Hello con un PIN o una clave de seguridad portátil de Microsoft compatible.

requiere una cámara configurada para imágenes de infrarrojos (IR) cercanas o lector de huellas digitales para la autenticación biométrica. Los dispositivos sin sensores biométricos pueden usar Windows Hello con un PIN o una clave de seguridad portátil de Microsoft compatible. La proyección Windows requiere un adaptador de pantalla que admita el Modelo de controladores de pantalla de Windows (WDDM) 2.0 y un adaptador Wi-Fi que admita Wi-Fi Direct.

requiere un adaptador de pantalla que admita el Modelo de controladores de pantalla de Windows (WDDM) 2.0 y un adaptador Wi-Fi que admita Wi-Fi Direct. La aplicación Xbox requiere una cuenta de Xbox Live, que no está disponible en todas las regiones. Consulta Disponibilidad Xbox por países/regiones para obtener la información más reciente sobre la disponibilidad. Algunas características en la app Xbox requerirán una suscripción activa a Xbox Game Pass. Obtén más información sobre Xbox Game Pass.

Desuso y eliminación de características

Al actualizar a Windows 11 desde Windows 10 o cuando instales una actualización de Windows 11, es posible que algunas funciones queden en desuso o se quiten. Consulta abajo para obtener información sobre algunas de las principales características afectadas:

Cortana ya no se incluirá en la experiencia de arranque inicial ni se anclará a la Barra de tareas.

ya no se incluirá en la experiencia de arranque inicial ni se anclará a la Barra de tareas. El fondo de escritorio no se puede trasladar de un dispositivo a otro cuando se inicia sesión con una cuenta Microsoft.

no se puede trasladar de un dispositivo a otro cuando se inicia sesión con una cuenta Microsoft. Internet Explorer estará deshabilitado. Microsoft Edge es el navegador de reemplazo recomendado e incluye el modo IE, que podría ser de utilidad en determinados escenarios.

estará deshabilitado. Microsoft Edge es el navegador de reemplazo recomendado e incluye el modo IE, que podría ser de utilidad en determinados escenarios. El Panel de entrada matemática se quitará. El reconocedor matemático se instalará a petición e incluye el control y reconocedor de entradas matemáticas. La entrada manuscrita matemática en las apps, como OneNote, no se verá afectada por este cambio.

se quitará. El reconocedor matemático se instalará a petición e incluye el control y reconocedor de entradas matemáticas. La entrada manuscrita matemática en las apps, como OneNote, no se verá afectada por este cambio. Noticias e intereses en la Barra de tareas se quitará. Widgets proporcionará funcionalidades que se pueden usar en su lugar.

en la Barra de tareas se quitará. Widgets proporcionará funcionalidades que se pueden usar en su lugar. La opción Estado rápido de la pantalla de bloqueo y la configuración asociada se quitarán.

de la pantalla de bloqueo y la configuración asociada se quitarán. El modo S solo está disponible para la edición Windows 11 Home.

solo está disponible para la edición Windows 11 Home. La opción Reunirse ahora de Skype se reemplaza por Chat.

se reemplaza por Chat. La Herramienta Recortes sigue estando disponible, pero el diseño y las funcionalidades anteriores en la versión de Windows 10 se han reemplazado por los de la app anteriormente conocida como Recorte y boceto.

sigue estando disponible, pero el diseño y las funcionalidades anteriores en la versión de Windows 10 se han reemplazado por los de la app anteriormente conocida como Recorte y boceto. El menú Inicio ha cambiado significativamente en Windows 11. Entre algunos de los cambios se incluyen el desuso y eliminación de los siguientes elementos clave: Los grupos y carpetas con nombre ya no se admiten y el diseño actualmente no puede cambiar de tamaño. Las apps y los sitios anclados no se migrarán cuando se actualice desde Windows 10. Los iconos dinámicos dejarán de estar disponibles. Para obtener información sobre el contenido dinámico disponible en un vistazo, consulta la nueva característica Widgets.

ha cambiado significativamente en Windows 11. Entre algunos de los cambios se incluyen el desuso y eliminación de los siguientes elementos clave:

El modo tableta se ha quitado y se incluyen nuevas funcionalidades y capacidades para las posiciones de conexión y desconexión del teclado.

se ha quitado y se incluyen nuevas funcionalidades y capacidades para las posiciones de conexión y desconexión del teclado. Las funcionalidades de la Barra de tareas han cambiado. Algunos de los cambios son: Los contactos ya no están presentes en la Barra de tareas. Es posible que algunos iconos ya no aparezcan en la bandeja del sistema (systray) para dispositivos actualizados, incluidas las personalizaciones anteriores. La única ubicación permitida es la alineación en la parte inferior de la pantalla. Las apps ya no personalizan áreas de la Barra de tareas.

han cambiado. Algunos de los cambios son:

Se ha quitado Línea de tiempo . Algunas funcionalidades similares están disponibles en Microsoft Edge.

. Algunas funcionalidades similares están disponibles en Microsoft Edge. El teclado táctil ya no acoplará ni desacoplará las distribuciones de teclado en pantallas con un tamaño de 18 pulgadas y más.

ya no acoplará ni desacoplará las distribuciones de teclado en pantallas con un tamaño de 18 pulgadas y más. Se ha quitado la característica Cartera.

Las siguientes apps no se quitarán después de la actualización, pero ya no se instalarán en dispositivos nuevos o cuando se haga una instalación limpia de Windows 11. Estarán disponibles para su descarga desde Microsoft Store:

Mantener Windows 11 actualizado

Como parte del esfuerzo continuo para mejorar la experiencia con Windows, se crean y publican actualizaciones y correcciones de software. Estas actualizaciones se entregan en tu dispositivo durante el ciclo de vida con soporte del dispositivo.

Asegurarse de que el dispositivo se mantenga al día es importante para su seguridad y funcionalidad. Con una conexión a Internet, Windows 11 buscará actualizaciones periódicamente para que tú no tengas que hacerlo (es posible que se apliquen cargos del ISP). También puedes comprobar si hay actualizaciones pendientes u opcionales disponibles para tu dispositivo. Para ello, ve a Configuración | Actualización y seguridad | Windows Update.

Si necesitas ayuda para instalar una actualización, es posible que el Asistente para la actualización de Windows 11 pueda ayudar. Es importante asegurarte de que dispongas de espacio de almacenamiento suficiente para instalar las actualizaciones. Es posible que tengas que comprobar si tu hardware aún es compatible con tu fabricante original de equipos (OEM).

Consulta las P+F sobre el ciclo de vida de los productos Windows para obtener información sobre las directivas de ciclo de vida y mantenimiento de Windows.

Más información sobre los requisitos de espacio de almacenamiento para mantener Windows 11 actualizado

El tamaño del sistema operativo Windows que se incluye con tu dispositivo, así como la cantidad de espacio de almacenamiento necesario para descargar e instalar las actualizaciones de Windows, varían significativamente, ya que dependen de una variedad de factores. Consulta aquí para conocer los motivos. Entre los factores que afectan a la cantidad de espacio de almacenamiento necesario para una actualización se incluyen las versiones de Windows instaladas anteriormente en el equipo, la cantidad de espacio de almacenamiento disponible que los archivos de Windows pueden reutilizar, por ejemplo, el archivo de paginación de la memoria virtual o archivo de hibernación, qué aplicaciones están instaladas en el dispositivo y cómo estas almacenan datos. Durante la actualización, Windows intentará liberar espacio suficiente automáticamente y te guiará por el proceso de liberación de aún más espacio si la limpieza automática no fuera suficiente. También puedes tomar medidas propias para liberar espacio.

Versiones de idioma

Entre los idiomas con localización total de Windows 11 se incluyen los siguientes: Alemán (Alemania), árabe (Arabia Saudí), búlgaro (Bulgaria), checo (República Checa), chino (RPC), chino (Taiwán), coreano (Corea del Sur), croata (Croacia), danés (Dinamarca), eslovaco (Eslovaquia), esloveno (Eslovenia), español (España), español (México), estonio (Estonia), finés (Finlandia), francés (Canadá), francés (Francia), griego (Grecia), hebreo (Israel), húngaro (Hungría), inglés (Estados Unidos), inglés (Reino Unido), italiano (Italia), japonés (Japón), letón (Letonia), lituano (Lituania), neerlandés (Países Bajos), noruego, Bokmål (Noruega), polaco (Polonia), portugués (Brasil), portugués (Portugal), rumano (Rumanía), ruso (Rusia), serbio (latino, Serbia), sueco (Suecia), tailandés (Tailandia), turco (Turquía), ucraniano (Ucrania).

Hay otros idiomas disponibles como Paquetes de interfaz de idiomas

