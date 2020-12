diciembre 15, 2020

Apple lanza actualizaciones para iPhone, iPad y Apple Watch con el lanzamiento oficial del servicio Apple Fitness+. La actualización de iOS 14.3 trae muchas características nuevas, incluida la compatibilidad con ProRaw para el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max que aumenta las capacidades de la cámara de los teléfonos de primer nivel. iOS y iPadOS 14.3 también brindan soporte para los auriculares externos AirPods Max lanzados recientemente por Apple e introducen nuevas etiquetas de privacidad en las páginas de la App Store. WatchOS 7.2 ofrece soporte para Apple Fitness+ en el Apple Watch, junto con una nueva puntuación y alertas de aptitud cardiovascular. Apple también lanzó la actualización de iOS 12.5 que trae notificaciones de exposición COVID-19, además de algunas actualizaciones de seguridad.

Conoce lo nuevo de las actualizaciones 14.3 de los sistemas operativos Apple

El iOS 14.3 brinda soporte para Apple Fitness+, un nuevo servicio de acondicionamiento físico de Apple que incluye videos de entrenamiento estilo estudio que se pueden ver en iPhone, iPad y Apple TV. Los videos también mostrarán métricas de estado físico del Apple Watch (Serie 3 y posteriores), como la frecuencia cardíaca promedio y las calorías quemadas, en la parte superior derecha de la pantalla. Los videos que se actualizan semanalmente tendrán diez formatos de entrenamiento: Entrenamiento en intervalos de alta intensidad, Ciclismo en interiores, Yoga, Core, Fuerza, Danza, Remo, Caminar en cinta, Correr en cinta y Enfriamiento consciente.

La suscripción a Apple Fitness+

Está disponible inicialmente en EE.UU., Reino Unido, Australia, Canadá, Irlanda y Nueva Zelanda. Es importante tener en cuenta que el servicio está profundamente integrado con Apple Watch y los usuarios no pueden registrarse en Fitness+ sin él. Pero, curiosamente, Apple dice que los usuarios podrán seguir los entrenamientos sin el Apple Watch después de iniciar sesión. La aplicación Apple Fitness no viene de forma predeterminada en las tabletas iPad y debe descargarse manualmente desde la App Store. Pero según un informe de 9to5Mac, algunos usuarios han informado que tienen problemas para descargar la aplicación Fitness en sus iPads.

El iOS 14.3 ofrece compatibilidad con ProRAW en el iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max

Esto significa que los dos teléfonos ahora pueden capturar imágenes en formato ProRaw de Apple y también editarlas en la aplicación Fotos. La actualización traerá un simple cambio de ProRaw a la aplicación Cámara. Pero cada foto capturada en el formato tendrá más de 25 MB y, por lo tanto, ProRaw se usa mejor con moderación si el espacio es una limitación.

La aplicación Fotos en iPhone y iPad tendrá la opción de grabar videos a 25 fps. iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus y iPhone X también podrán reflejar la cámara frontal para fotos fijas con la actualización de iOS 14.3.

iOS y iPadOS 14.3 también brindan soporte para los nuevos auriculares AirPods Max. La actualización permite el audio de alta fidelidad, los modos de cancelación activa de ruido y transparencia (similar a AirPods Pro) y audio espacial con seguimiento dinámico de la cabeza a través de los nuevos auriculares.

Entre otros aspectos destacados de iOS y iPadOS 14.3 se encuentran los cambios en la aplicación Weather

Sus dispositivos ahora podrán transmitir recomendaciones de calidad del aire a través de la aplicación y a través de Siri en India y EE.UU., junto con el Reino Unido, Alemania y México. Los datos de los niveles de calidad del aire son proporcionados por Breezometer.

Hay una nueva pestaña en la aplicación Apple TV + que facilita la búsqueda de Apple Originals. Ahora también puede buscar programas por categorías, como géneros, y ver búsquedas y sugerencias recientes a medida que escribe.

Apple dice que la aplicación Health tiene la capacidad de indicar el embarazo, la lactancia o el uso de anticonceptivos en Cycle Tracking, lo que ayudará a administrar mejor las predicciones del período y la ventana fértil.

Safari está obteniendo una nueva opción de motor de búsqueda predeterminada

El motor de búsqueda afirma utilizar los ingresos publicitarios obtenidos para financiar campañas de plantación de árboles. El nuevo motor de búsqueda se suma a las opciones existentes de Google, Yahoo, Bing y DuckDuckGo. La actualización de iOS y iPadOS 14.3 también incluye soporte para iniciar Clips de aplicaciones escaneando Códigos de clips de aplicaciones diseñados por Apple a través de la aplicación Cámara o desde el Centro de control.

Las correcciones de errores abordan problemas con la recepción de mensajes MMS y notificaciones de mensajes de texto, los videos no aparecen correctamente cuando se comparten a través de la aplicación Fotos, Bluetooth no está disponible en Configuración, los dispositivos no pueden cargarse de forma inalámbrica (incluido un problema del cargador Magsafe Duo que impedía que los dispositivos se cargaran de forma inalámbrica a menos de la potencia máxima). La actualización de iOS y iPadOS 14.3 también soluciona el problema de que las carpetas de aplicaciones no se abren, los resultados de búsqueda de Spotlight y las aplicaciones de apertura de Spotlight no funcionan, los accesorios inalámbricos y periféricos que utilizan el protocolo WAC no completan la configuración y los grupos en la aplicación Contactos no muestran los miembros al redactar un mensaje.

Las notas de la versión de Apple también notifican la adición de una nueva sección de información de privacidad en la App Store. Esta es la introducción de las etiquetas de privacidad que obliga a los desarrolladores a detallar cómo procesan los datos de los usuarios, una medida recientemente criticada por WhatsApp por favorecer las aplicaciones nativas de Apple. Las actualizaciones de iOS y iPadOS 14.3 también agrega nueva información de seguridad.

iOS 12.5 para modelos antiguos de iPhone y iPad

Para los modelos de iPhone y iPad que no son compatibles con iOS 14, Apple también ha lanzado la actualización de iOS 12.5 que trae notificaciones de exposición COVID-19. Los dispositivos usan Bluetooth para intercambiar identificadores Bluetooth cuando dos o más usuarios entran en contacto. Un usuario con un resultado positivo puede actualizar su estado de salud en la aplicación Notificación de exposición que se utiliza en su región. Esto enviará una notificación a todos los usuarios que se hayan puesto en contacto con la persona para hacerse la prueba. Apple y Google se han asociado para proporcionar este servicio, que, según las empresas, no recopila datos de ubicación. Apple dice que la actualización de iOS 12.5 también trae algunas actualizaciones de seguridad para los modelos más antiguos de iPhone y iPad y se recomienda para todos los usuarios.

Novedades de WatchOS 7.2

Apple Watch también está recibiendo una nueva actualización de WatchOS 7.2 principalmente para incluir soporte para Apple Fitness+, accesible a través de la aplicación Fitness. Los usuarios pueden ver los videos en dispositivos compatibles, como iPhones, iPads y Apple TV, pero no podrán suscribirse al servicio sin un Apple Watch. Las estadísticas de entrenamiento de Apple Watch, incluido el tiempo total, las calorías totales y activas quemadas, y el impacto del entrenamiento en sus anillos de actividad, se mostrarán de manera destacada en el dispositivo en el que está viendo los videos, que podría ser un iPhone, un iPad o un Apple TV. Las métricas que se muestran también incluirán la frecuencia cardíaca promedio junto con algo llamado Burn Bar, que compara su esfuerzo con el de otros que han realizado el mismo entrenamiento.

Además de los posibles beneficios para la salud del servicio basado en suscripción, la actualización también trae nuevas notificaciones de salud cardiovascular al Apple Watch. El dispositivo portátil ahora puede notificarle cuando su nivel de condición física cardiovascular es bajo. El cálculo de la aptitud cardiovascular se basa en el VO2 Max (utilización de oxígeno en la sangre en cualquier punto), que es similar a la puntuación cardiovascular de Fitbit, pero además incluye notificaciones para recordar a los usuarios su salud cardiovascular. Los usuarios mayores de 20 años también pueden revisar su nivel de condición física cardiovascular, calculado en función de la edad, el sexo y la actividad, en la aplicación Salud del iPhone.

La actualización también incluye soporte para Family Setup en Bahrein, Canadá, Noruega y España (modelos celulares de Apple Watch Series 4 o posterior y Apple Watch SE)

Cómo descargar las actualizaciones de iOS y iPadOS 14.3, iOS 12.5 y WatchOS 7.2

La actualización de iOS 14.3 es para iPhone 6S y posterior, y la actualización de iPadOS 14.3 se aplica a iPad Air 2 y posterior, iPad mini 4 y posterior y iPod touch (séptima generación). Para descargar las actualizaciones, necesitará suficiente batería en sus dispositivos o tendrá que cargarlos. Para comprobar si ya tiene la actualización, vaya a Configuración> General> Actualización de software y haga clic en Descargar e instalar. Siga el mismo proceso para iOS 12.5, que está disponible para iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 y iPod touch (sexta generación).

WatchOS 7.2 se ha lanzado para Apple Watch Series 3 o posterior (incluido Apple Watch SE). Apple le exige que cargue su reloj para comenzar la actualización. En la aplicación Watch en su iPhone compatible, puede navegar de manera similar a Configuración> General> Actualización de software y hacer clic en Descargar e instalar para obtener la actualización.

