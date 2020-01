En bolsa es mejor no jugársela

enero 24, 2020

A la hora de invertir en bolsa y valores, hemos de comenzar realizando operaciones que no incluyan dinero físico. El mercado bursátil es normalmente una ratonera de la que es muy difícil salir airoso, sobre todo cuando no se tienen los conocimientos necesarios. Las posibilidades de perder dinero, y mucho, son elevadas. Pero ¿cómo podemos hacerlo? Estos inconvenientes son muy comunes, y cuesta mucho recuperarse de un problema bursátil. Formarse en los mercados financieros no es cuestión de un fin de semana o de un curso por correspondencia, se trata de un asunto serio en el que conviene comenzar poco a poco, o bien con una cuenta demo.

¿Qué ventajas adquiero al operar en bolsa con una cuenta demo?

Las operaciones bursátiles son muy arriesgadas y están supeditadas siempre a muchos factores externos, como pueden ser las declaraciones a la prensa de un presidente gubernamental, los datos del desempleo o el anuncio de unas elecciones anticipadas. Son generalmente hechos que escapan a la mayoría de las personas que desean comenzar a mover su dinero, pero que no tienen la suficiente experiencia. Querer ganar es el objetivo de trabajar con acciones, pero no siempre es posible.

Al comenzar a hacerlo con una cuenta demo, fundamental si no tienes experiencia, has de tener presente que:

– Estás invirtiendo con un dinero fictico, incluso en grandes cantidades. Tu capital verdadero no está nunca en riesgo.

– A la vez, estás realizando un aprendizaje necesario muy importante. El juego de la bolsa implica riesgo, pero en este caso tenemos las espaldas cubiertas.

– Como incipiente trader, estás realizando una mejora de tus habilidades comerciales.

– Tienes a tu disposición mucho material audiovisual con el que poder concoeer cómo funcionan los mercados bursátiles, por lo que no partes de cero.

– Son cuentas demo totalmente gratuitas, por lo que no has de realizar ninguna inversión para poder aprender.

Todo esto nos termina llevando a la adquisición de una experiencia que se antoja como básica, para cuando estés preparado, puedes empezar a operar con tu propio capital. Así estamos minimizando las posibilidades de errores y evitando que nuestro dinero, esta vez real, se vaya por el desagüe. Nadie dice que operar en bolsa sea fácil, pero hacerlo con el respaldo de una cuenta demo gratuita proporciona una seguridad mayor. Recuerda que el capital que vayas a invertir es fruto de tu esfuerzo, por lo que no hagas las cosas a lo loco y hazte ya con tu cuenta demo. Sin riesgos es mucho mejor.

