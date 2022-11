noviembre 21, 2022

Turbologo es un servicio online capaz de crear logotipos únicos en cuestión de minutos. Un logotipo es el nombre de una empresa representado en forma de texto o símbolo gráfico. Los mayores actores del mercado mundial aceptan invertir presupuestos multimillonarios en la creación del logotipo principal de la empresa, su marca. Es difícil que una empresa que no tenga un logotipo pueda promocionar su producto, recibir una alta apreciación de los consumidores y formarse la imagen de una empresa exitosa y próspera. En un entorno altamente competitivo, la eficacia de la publicidad depende principalmente del conocimiento y la popularidad de la marca.

El logotipo cumple varias funciones:

El objetivo principal del logotipo es la identificación de los productos (servicios). Para los compradores y socios comerciales, evoca asociaciones claras con el producto de la empresa, su calidad y estilo.

Gracias al logotipo, la gente recuerda la empresa. Después de ver la publicidad de los productos de la empresa, el comprador presta atención al logotipo. Reconoce el símbolo en los puntos de venta y compra los productos con un alto grado de probabilidad.

El logotipo refleja los valores de la empresa y anima a los clientes a comprar sus productos.

La marca contribuye a aumentar la fidelidad de los clientes y socios. Si la empresa ha conseguido crear una imagen positiva, la gente tendrá asociaciones agradables al ver la marca. Se esforzarán por comprar productos de la marca, cerrarán acuerdos rentables con la empresa y la recomendarán a sus amigos.

Las empresas se esfuerzan por crear su propio logotipo para proteger los productos de la falsificación.

Formas de crear un logotipo

¿Quiere crear un diseño de logotipo, pero no sabe por dónde empezar? Para desarrollar su logotipo personal, tendrá que elegir una de las formas de crearlo, cuyas características se enumeran a continuación:

Dibújelo usted mismo. Al elegir este método, usted no sólo es el propietario, sino también el creador de su logotipo.

Encargar un logotipo a un diseñador. Para ello, tendrá que preparar una tarea técnica y proporcionar en ella todos los deseos por adelantado. A continuación, buscamos un ejecutor, si no se encuentran entre los amigos, a continuación, utilizar los intercambios de freelance.

Encargar un logotipo a un estudio de diseño. Este método es casi el mismo que el anterior, sólo que más agradable y organizado, conlleva menos riesgos en cuanto a que el intérprete desaparezca o el resultado no sea agradable.

Crear un logotipo a través de un editor online. Esta es una forma simplificada y adaptada de desarrollar un sello. No es necesario instalar ninguna aplicación especializada en la edición de imágenes, basta con ir al sitio web del editor en línea (por ejemplo, Turbologo) y ponerse a trabajar: recoger los iconos, las fuentes y los colores de la base de datos. A continuación, cree el logotipo usted mismo.

Principios básicos del desarrollo de logotipos

A continuación se exponen los principios básicos necesarios para crear el logotipo adecuado. Es necesario no sólo conocer estos principios, sino también comprobarlos constantemente en el proceso de creación de un logotipo. Entonces, como resultado, se puede obtener una obra maestra de diseño realmente pequeña.

En cualquier tamaño, el logotipo debe tener un aspecto de alta calidad y decente.

No debe haber detalles innecesarios en el logotipo, que podría distraer la atención a sí mismo.

Es necesario desarrollar un logotipo para un público objetivo específico.

Es necesario que todos sus elementos se combinen entre sí en color, tamaño y forma.

Una sola imagen acertada puede decir mucho. Una imagen que sea capaz de contar la misión y la idea de la empresa será capaz de atraer a los consumidores, lo que finalmente hará que la marca sea demandada.

Conclusión

Crear un logotipo no es difícil, pero hay que entender que la composición, los colores y las combinaciones de formas pueden no ser percibidos por el cliente de la manera que usted desea. Por lo tanto, considere cuidadosamente cada elemento del logotipo, elija cuidadosamente el tipo de letra y el color. No abarrote la imagen con detalles: deje que el logotipo sea lo más sencillo y pegadizo posible. De este modo, reducirá la probabilidad de causar una impresión equivocada. Y los generadores de logotipos le ayudarán a crear su propia etiqueta.