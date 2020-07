Garmin confirma el ataque ransomware que sufrió pero que no cunda el pánico

julio 27, 2020

Garmin confirma el ataque ransomware que recibió hace pocos días y que aún sigue afectando a sus aplicaciones y servicios. La compañía ha lanzado hoy un comunicado de prensa en el que ha descrito las afectaciones sobre los usuarios y afirma que todo volverá a la normalidad dentro de unos días.

La compañía deja claro que el incidente no afectará sus operaciones ni sus resultados financieros, y que los productos en sí (el hardware) funciona y funcionará como siempre. Los portavoces confirman que sólo la capa de software y servicios ha sido afectada. No tienen indicios de que nadie haya accedido y/o robado los datos privados de los usuarios.

Garmin asegura que ninguno de los datos de entrenamientos pasados que no aparecen en las aplicaciones se ha perdido: reaparecerán de nuevo dentro de unos días cuando todo vuelva a la normalidad. La vuelta a la vida de los servicios no se puede hacer de golpe, ya que hay que revisar que el ransomware WastedLocker no haya quedado latente en ninguno de los sistemas de Garmin.

De momento, desde el Twitter oficial de Garmin ya afirman que todo se recupera poco a poco. No debería de pasar mucho tiempo antes que todas las aplicaciones y servicios respondan como si no hubiera pasado nada.

