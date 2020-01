GetInsta te busca gratis más seguidores y me gusta en Instagram

enero 16, 2020

La obsesión por la aprobación en la redes sociales ha llegado al punto de provocar la aparición de plataformas como GetInsta. Hablamos de una aplicación gratuita dedicada a ayudar a los usuarios de Instagram a obtener seguidores y me gusta, reales y gratuitos, de manera fácil, rápida y orgánica. Según sus desarrolladores, GetInsta proporciona un sistema 100% seguro porque reúne a personas reales interesadas en “seguirse” y “gustarse”.

Uno de los puntos atractivos de GetInsta es que no necesitas gastar dinero. Al ser parte de la plataforma, todos pueden obtener monedas gratis siguiendo a otros usuarios o dándole me gusta a las publicaciones de otros. Con las monedas, puedes obtener nuevos seguidores o me gusta gratuitos ilimitados para tu propia cuenta y publicaciones de Instagram. Otros servicios prometen seguidores o me gusta rápidamente y en poco tiempo, mientras que GetInsta proporciona un modo de aumento más orgánico y razonable. Además, cuando los seguidores aumentan, los me gusta se incrementarán simultáneamente. Aseguran que todos los seguidores y me gusta que obtienes con la app son de cuentas de Instagram reales y activas.

Si bien aumentar tus seguidores no debe ser el único enfoque de su estrategia de redes sociales, aún vale la pena tener tantos seguidores como puedas en Instagram. Hay muchas razones por las cuales esto es importante que van desde la credibilidad hasta la vanidad. Pero sobre todo es importante porque Instagram todavía ofrece una buena porción de alcance orgánico, por lo que más seguidores significa más alcance.

Seguidores y me gusta gratis

Para obtener seguidores y me gusta gratis con GetInsta debes descargar la app e instalarla en tu teléfono Android. Es una aplicación que no está en la Google Play por lo que recomendamos que la descargues del sitio oficial de GetInsta y revises con mayor detenimiento los permisos solicitados. Sus creadores aseguran que la app es 100% segura, limpia, sin virus y totalmente compatible con todos los teléfonos Android. Un gran punto a favor hablando de seguridad, es que la app nunca te pedirá la contraseña de tu cuenta de Instagram. Es recomendable que nunca compartas tu contraseña de Instagram directamente con aplicaciones de terceros.

Luego de instalada, regístrate en GetInsta e inicia sesión. Cuando inicies sesión, obtendrás 1000 monedas al instante, con las que podrás comprar seguidores y me gusta de inmediato. Agrega una o más cuentas de Instagram para comenzar. Siguiendo los pasos de la app comenzarás a obtener seguidores gratuitos de Instagram al instante. Puedes verificar el progreso desde la lista de tareas.

Para obtener más seguidores y me gusta gratuitos en Instagram, de aquí en adelante deberás tú también contribuir con la plataforma siguiendo y dándole me gusta a las sugerencias de GetInsta.

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...