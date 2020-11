Google lanza su propia VPN integrada a la suscripción de Google One por un precio de...

noviembre 1, 2020

Existe una gran cantidad de servicios VPN que puede usar para ayudar a proteger su privacidad y seguridad con una conexión a Internet encriptada, y ahora Google tiene la suya propia. Bueno, técnicamente, ya lo hizo, pero solo para los suscriptores celulares de Google Fi en teléfonos inteligentes Android. Ahora, la compañía anuncia una VPN basada en Android sin cargo para cualquier suscriptor de almacenamiento en la nube de Google One de 2TB en los EE. UU. Y se expandirá a iOS, Windows y Mac y otros países «en los próximos meses».

Imagen vía Depositphotos

La nueva VPN de Google One extiende esa seguridad para cifrar todo el tráfico en línea de su teléfono Android, sin importar qué aplicación o navegador esté utilizando. La VPN está integrada en la aplicación Google One, por lo que con solo un toque, puede estar seguro de que su conexión está a salvo de los piratas informáticos. Como puede ver en la imagen, deberá estar en el plan Google One de 2 TB que cuesta $ 9.99 al mes o $ 99 al año, por lo que no es exactamente una VPN gratuita.

Si está interesado, este GIF de Google le muestra cómo activarlo:

Ahora también Google está implementando Pro Sessions de Google One con soporte VPN. Con Pro Sessions, puede programar sesiones individuales en línea con un experto de Google para obtener más información sobre las VPN y cómo mantenerse más seguro en línea. Obtendrá acceso a las sesiones VPN y Pro además de los 2 TB de almacenamiento y otros beneficios para miembros que ya obtiene con el plan, como un 10 por ciento de crédito en la tienda en todas las compras de dispositivos de Google Store. Además, si ha compartido su plan Google One de 2 TB con miembros de la familia (hasta cinco personas adicionales), ellos también pueden habilitar la VPN en sus propios dispositivos sin costo adicional. Estas son solo algunas de las formas más en las que una membresía de Google One lo ayuda a aprovechar Google al máximo con más tranquilidad y experiencias útiles.

La VPN de Google One se implementará en los Estados Unidos en las próximas semanas a través de la aplicación Google One (solo Android) y se expandirá a más países y a iOS, Windows y Mac en los próximos meses. Las Pro Sessions también estarán disponibles en las próximas semanas para los miembros de 2 TB en los Estados Unidos, Reino Unido y Canadá.

Origen: Google está trayendo su propia VPN a computadoras de escritorio y teléfonos con una suscripción a Google One de $ 9.99 – The Verge

