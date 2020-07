Lenovo Legion Phone Duel: primer móvil gaming de Lenovo con cámara pop-up lateral

julio 22, 2020

El Lenovo Legion Phone Duel tiene un diseño agresivo, su parte trasera luce un patrón basado en líneas propio de los dispositivos gaming y luces RGB configurables. La cámara trasera se ha colocado justo en el centro del terminal, ya que como veremos más adelante, el móvil ha sido diseñado para ser usado en horizontal.

En cuanto a la pantalla, el Lenovo Legion monta un panel AMOLED de 6,59 pulgadas en formato 19,5:9 con resolución FullHD+, con tasa de refrescamiento, que llega a los 144 Hz. Tiene dos puertos USB tipo C, uno en el canto inferior y otro en el lateral y, aunque no tiene jack de auriculares, sí se incluye un adaptador USB tipo C a minijack en la caja. En la parte frontal también tiene dos altavoces estéreo y cuatro micrófonos con reducción de ruido.La cámara delantera no se ha colocado en un notch ni en un agujero en la pantalla, sino que Lenovo ha decidido llevársela a un mecanismo pop-up colocado en un lateral. A priori, eso significa que para hacernos un selfie tendremos que coger el teléfono en horizontal.

Cámara delantera pensada para streamers

Lenovo ha implementado dos sensores en la parte trasera, siendo el primero un sensor de 64 megapíxeles que, en la práctica, tomará fotos de 16 megapíxeles gracias a la tecnología de combinación de píxeles. El sensor secundario es un gran angular de 16 megapíxeles con un campo de visión de 120º. Pero la cámara más curiosa es la delantera. Como decíamos anteriormente, Lenovo se la ha llevado a uno de los laterales, algo pensado para hacer streaming de nuestras sesiones de juego junto a nuestra cara. Cuando no se esté usando, la cámara se ocultará en el canto para no molestar. El sensor tiene una resolución de 20 megapíxeles y un campo de visión de 81,7º. Sea como fuere, es una función que está pensada para hacer streaming en YouTube o Twitch.

Como todo móvil gamer que se precie, el Lenovo Legion Phone Duel tiene lo último de lo último bajo el capó.

Ficha técnica del Lenovo Legion Phone Duel

LENOVO LEGION PHONE DUEL DIMENSIONES Y PESO 169,17 x 78,48 x 9,9 mm

239 gramos PANTALLA AMOLED de 6,59 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.340 x 1.080 píxeles)

144 Hz PROCESADOR Snapdragon 865+

GPU Adreno 650 MEMORIA RAM 12/16 GB LPDDR5x ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB UFS 3.0 CÁMARA TRASERA 64 MP f/1.89

16 MP gran angular f/2.2, 120º CÁMARA DELANTERA 20 MP f/2.2, 81,7º

Pop-up lateral BATERÍA 5.000 mAh

Carga rápida de 90W SISTEMA OPERATIVO Android con Legion OS CONECTIVIDAD 5G

WiFi 6

NFC

Bluetooth 5.0

GPS

USB tipo C OTROS Doble puerto USB tipo C

RGB trasero

Refrigeración líquida PRECIO Por determinar

Lenovo Legion Phone Duel saldrá primero en China a lo largo del mes de julio y llegará a algunos mercados de Asia Pacífico, EMEA y Latinoamérica más adelante. Estará disponible en color Vengeance Red y Blazing Blue con diferentes configuraciones de almacenamiento interno que no han sido desveladas. Tampoco fue revelado su precio.

