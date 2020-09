Los 10 tips más efectivos para los principiantes en Instagram

septiembre 29, 2020

¿Ya sabes que Instagram es una de las aplicaciones más populares y fundamentales en el agitado mundo de las redes sociales y el mercadeo digital? ¡Por supuesto que lo sabes! Y quizás es por eso que has decidido dar el paso e iniciarte en Instagram. Si es así te damos la bienvenida y además te daremos varios consejos para que le saques el mejor provecho a esta aplicación.

Estamos seguros de que has llegado al lugar indicado, si lo que buscas es impulsar tu cuenta de Instagram, ya sea la cuenta de tu negocio, que quieras ser el mejor influencer o simplemente quieras crear un Instagram personal con gran estilo y que reciba la atención que tu contenido merece. Aquí te vamos a dar unos cuantos tips, 10 para ser más específicos, que te ayudarán a lograr esas metas y no solo eso, sino que a ir más allá de lo que imaginas!

Pero antes de empezar, queremos recomendarte el servicio de AumentoSocial, tendrás a tu disposición diferentes herramientas y servicios para impulsar tus cuentas sociales, como comprar seguidores en Instagram e interacciones para diferentes redes sociales como YouTube y TikTok.

¿Listo para meterte de cabeza en este interesante y emocionante mundo que es Instagram? Entonces lee estos 10 tips que todo principiante debe conocer y manejar muy bien, ¡aquí vamos!

¡Impulsa el crecimiento de tu cuenta!

Hay muchas formas de hacerlo, pero una de las más efectivas es la compra de seguidores de Instagram. La mayoría de los más importantes y prominentes influencers también utilizan esta estrategia, cuentas privadas e incluso grandes marcas con miles de seguidores también lo hacen, es decir, no es solo para pequeñas cuentas que se estén iniciando.

Recuerda que no se trata solo de inflar un número en tu perfil, se trata más bien de darle más visibilidad a tu cuenta y a tu contenido y así seguir impulsando el crecimiento de tus seguidores.

Esta estrategia resulta muy útil, y no tiene nada de malo, siempre y cuando se haga correctamente. Te encontrarás con muchísimas compañías que se especializan en vender seguidores para Instagram, pero basándonos en nuestra experiencia solo podemos recomendarte una: AumentoSocial, especialmente por la rapidez y seguridad que ofrecen en su servicio.

Lo mejor de este servicio es que se trata de seguidores reales y no bots que no generarán ningún tipo de interacción en tu cuenta.

¡Crea contenido tiene que ser irresistible!

Todos buscamos contenido llamativo y de calidad, contenido que nos resulte irresistible. No importará la temática de tu cuenta, pueden ser fotos de animales tiernos, de autos deportivos, simplemente de comida deliciosa, es lo de menos, lo importante es que sea una buena foto, por ejemplo, una foto de un plato de comida tomada en baja calidad y mala iluminación no generará el mismo resultado que una foto del mismo plato pero con algo de producción, iluminación y ángulos favorecedores. Imagina ambas fotos publicadas, ¿a cuál crees que le darías un like? ¿A cuál crees que seguirías?

¡Justo por eso debes hacer publicaciones interesantes!

Hey, ¡Cuidado con los filtros!

Los filtros son muy divertidos y en ocasiones pueden elevar la calidad y la estética de una fotografía pero cuidado, no debes exagerar, utilizar filtros muy fuertes o varios filtros en una sola imagen puede lograr el efecto contrario, recuerda el tip anterior, contenido irresistible de calidad, y muchas veces al exagerar con el uso de los filtros podríamos disminuir la calidad de la imagen.

De hecho puedes seleccionar un par de filtros que funcionan con la estética de tu cuenta y usarlos para crear una imagen limpia y atractiva, un tema constante.

Ser constante es fundamental

Si, suena trillado, pero es cierto. Como en en la vida en general, la constancia da resultados, si de verdad quieres tener una cuenta exitosa, llamativa y popular debes ser constante con tu contenido.

Ya tienes un par de fotos de excelente calidad, ya las publicaste, ¿y qué sucede luego? ¿Ya tienes el éxito asegurado? Lamentablemente no. Ahora que empieza el trabajo, es ahora que necesitas mantener el flujo de contenido, incluso grandes marcas cometen el error de no ser constante, pero el impacto de esto será mucho mayor cuando estamos empezando en redes sociales y se verá reflejado en nuestro número de seguidores y el nivel de interacción.

Debes ser constante, especialmente en el mundo de las redes sociales donde los espectadores manejan tanta información, si no te ven constantemente, te olvidan, o peor aún se aburren de tu cuenta. ¡así que a publicar!

Hashtags

Úsalos, pero úsalos bien. Los hashtags o etiquetas son cruciales en Instagram. Verás, al usar los hashtags adecuados estarás ubicando tu publicación y tú cuenta en un nicho, que expondrá tu publicación a todo aquel que esté buscando contenido referente a un tema específico, no inundes tus publicaciones con etiquetas solo por considerarlas graciosas, utiliza las más populares y las que más describen al sector que quieras llegar, asi tu post ganará más visibilidad y al final llegaras a mas posibles nuevos seguidores.

Recuerda siempre utilizar bien los hashtags,son una poderosa herramienta y no cuestan nada.

Invierte en publicidad

La más antigua y eficiente de todas las estrategias, simple: publicidad. Crear anuncios pagados para tu perfil es realmente de gran ayuda, ya sea para ofrecer tus productos o invitar a los usuarios a visitar tu cuenta, los anuncios pagos son una gran herramienta para ganar visibilidad y seguidores.

Pero antes debes asegurarte de publicar contenido de calidad (buenas fotografías, videos de calidad, diseño coherente, etc.) ya que esto será tu carta de presentación.

No dejes de interactuar

Ya lo hablamos anteriormente, si, la calidad y consistencia del contenido debe ser prioridad. Pero también lo debe ser interactuar con tus seguidores, responder comentarios, dar likes a otras publicaciones e interactuar con posts que compartan hashtags con tus publicaciones. De igual forma, seguir cuentas relevantes e interesantes es una manera de relacionarte y vincularte con más y más personas.

Cuentas de grandes marcas como la de Nike son un buen ejemplo de esto, en sus publicaciones podemos ver, no cientos, sino miles de comentarios, interacciones con sus seguidores y otras cuentas importantes.

¿Usas las historias de Instagram?

Las historias de Instagram son una herramienta poderosa pero subestimada, ¡No cometas este error!

Instagram creo las historias ayudarte a mantener tu cuenta activa y generar interacción con tus seguidores sin afectar permanentemente la imagen general de tu cuenta. Son publicaciones que solo durarán 24 horas y no se quedarán en tu feed, en las historias puedes postear fotos espontáneas y tendrás diferentes alternativas para interactuar (encuestas, preguntas, stickers). ¡Úsalas! Ya sea para dar una actualización sobre lo que estás haciendo o para preguntarle a tus seguidores qué opinan de tus productos o servicios.

Mezcla tus seguidores

Sabemos que si estás leyendo esto es porque tu atención está enfocada en hacer crecer tu cuenta de Instagram, pero no olvides tus otras redes sociales. Si ya tienes otras redes en las que tienes seguidores, invitalos a seguirte en Instagram, muestra tu contenido de Instagram en otras redes como Twitter o Facebook con los links que envíe a tus seguidores de estas plataformas a tu cuenta de Instagram.

Mantente actualizado

El trabajo en redes no termina cuando publicamos, ¡todo lo contrario!

Las redes sociales son un trabajo constante, por lo que debes mantenerte activo y aprendiendo sobre nuevas tendencias dentro de Instagram y cada plataforma en la que quieras tener éxito.

Uno de los mayores atractivos de Instagram es que cada día hay un nuevo challenge o una nueva tendencia en la que podrás participar para ganar seguidores. Mantente atento a estas y elige todas aquellas que sean relevantes para tu contenido. De igual forma, debes estar atento a nuevas herramientas que pueden ayudarte a incrementar tu alcance dentro de Instagram.

Ahora sí, ¿estás listo o lista para embarcarte en esta aventura que es Instagram? esperamos que sí, de lo que sí estamos completamente seguros es de que todos y cada uno de estos tips que te hemos brindado te aseguran grandes resultados.

