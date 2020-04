abril 7, 2020

Con costos de títulos consistentemente más bajos y ventas regulares con grandes descuentos, Steam es un paraíso para los jugadores de gangas. Las ventas son excelentes, pero ¿los juegos gratis no son aún mejores? La próxima vez que salte para enganchar un juego de gran éxito en oferta, eche un vistazo a la amplia selección de juegos gratis de la tienda para conocer algunas de las mejores experiencias de juego a las que puede acceder sin pagar un centavo.

Los mejores juegos gratis en Steam

Desde peleadores de dibujos animados y spin-offs de Fallout hasta los escenarios de batalla en línea multijugador más populares (MOBA) y juegos de acción tácticos en primera persona, el mercado free-to-play ha llegado al punto en que hay algo para todos. La mayoría de estos títulos están diseñados para grandes experiencias multijugador. Algunos están habilitados para multiplataforma): opciones perfectas para grupos de amigos que buscan probar un nuevo juego sin costo alguno.

Hemos reunido los mejores juegos gratuitos en Steam para que puedas saltar a un nuevo juego sin pasar por las revisiones.

Battlerite and Battlerite Royale

Battlerite es un luchador de estilo MOBA de arriba hacia abajo donde campeones fantásticos luchan frente a una multitud rugiente. El modo Arena básico ofrece batallas de acción rápida 2v2 y 3v3. Los equipos deben elaborar estrategias y planificar sabiamente las elecciones de sus campeones para complementarse entre sí. ¿Crees que tu equipo te está frenando y que estarías mejor solo? Prueba la contraparte de Battle Royale del juego: Battlerite Royale. Saque a su campeón favorito de la arena del equipo y vea cómo se acumula cuando está solo. Como la mayoría de los Battle Royales, este modo presenta una zona segura cada vez más pequeña. Un montón de saqueos y se reinicia al menú después de una muerte.

Si estás yendo y viniendo entre ambos juegos, hay un sistema de pase de batalla que te permite recolectar cosméticos y moneda virtual para usar en cualquiera de ellos.

Brawlhalla

Para los fanáticos de la serie Super Smash Bros que quieren darle una oportunidad a otro luchador de plataforma, Brawlhalla es un juego similar con un estilo artístico caprichoso y un elenco rotativo de personajes adorables. El objetivo de cada partido es claro. Derribar a tu oponente del mapa, ya sea fuera de la plataforma o en la atmósfera, para reclamar la victoria. Todas las estrategias y hábitos aprendidos en Super Smash Bros serán útiles aquí. La misma combinación de esquiva discreta, ataques ligeros y golpes de poder te llevará a la cima.

Cada semana, se puede jugar un lote de seis luchadores sin gastar dinero. O, si encuentras un luchador favorito para jugar o quieres probarlos todos a la vez, puedes pagar $20 para obtener acceso a los más de 40 personajes. Brawlhalla también es completamente multiplataforma, por lo que puedes luchar con amigos que también han enganchado el juego gratis en Switch, PS4 o Xbox One.

Counter-Strike: Global Offensive

La entrada final en la popular serie Counter-Strike de Valve, CS: GO es un juego de disparos en primera persona gratuito que enfrenta a equipos de terroristas y antiterroristas en una serie de combates basados ​​en objetivos. Los terroristas generalmente tienen la tarea de plantar una bomba o defender a los rehenes. Mientras que los antiterroristas tienen que defender los sitios de bombas (y desactivar las bombas si fallan) o rescatar a los cautivos. CS: GO tiene nueve modos de juego principales para jugadores competitivos y casuales, incluida Danger Zone, el modo de batalla real de la serie.

A pesar de haberse lanzado por primera vez en 2012, CS: GO tiene una base de fans muy activa y leal. La serie Counter-Strike siempre ha sido un gran jugador en la escena de los juegos competitivos, así que espera algunas feroces batallas con jugadores que han existido por un tiempo: no estaban exactamente felices cuando el juego se jugó gratis en 2018.

Crusader Kings II

Crusader Kings II es un gran juego de estrategia con elementos de juego de rol (RPG) ambientado en Europa al final de la Edad Media. Los jugadores eligen una regla y se aseguran de que su dinastía sobreviva mientras juegas una sucesión de sus descendientes a través de los siglos, luchando contra otros señores por territorio, investigando tramas traidoras y administrando recursos. Cuando se juega como una regla específica en lugar de un controlador divino de una civilización, cada turno es un poco más personal que un típico juego de estrategia histórica. Puedes personalizar las habilidades y la apariencia de tu personaje y controlar sus acciones individuales: puedes casarte y tener hijos, convertirte en un señor de la guerra, ir a cazar, etc. Hay tanto que puedes hacer, y cada decisión afecta el juego.

Puedes jugar este juego en solitario o crear un juego multijugador salvaje con hasta 32 jugadores más, formando alianzas o haciendo travesuras con amigos. Una tercera entrega de la serie Crusader Kings se lanzará en algún momento en 2020.

Destiny 2

Destiny 2 es un juego de disparos en primera persona de ciencia ficción y mundo abierto desarrollado por Bungie. El juego tiene lugar en un futuro lejano, cuando un conglomerado de ejércitos alienígenas han invadido el sistema solar y amenazan los últimos vestigios de la humanidad. Los jugadores pueden mantenerse ocupados de varias maneras a través de la historia, aventuras y misiones, y en modos competitivos para varios jugadores como el Crisol y las Pruebas de Osiris. Destiny 2 es un juego de gran profundidad que solo se ha expandido desde su lanzamiento. Ya sea que estés planeando prepararte solo y encontrar un equipo para jugar en línea o saltar con algunos amigos, es un juego de acción estelar gratuito.

Bungie ha declarado públicamente que está buscando llevar el juego multiplataforma al juego, pero no parece que la actualización esté en proceso para ser lanzada pronto.

Dota 2

Dota 2 es uno de los títulos más importantes en todos los deportes electrónicos. Combinando elementos de juegos de estrategia en tiempo real y juegos de defensa de la torre, este popular MOBA enfrenta a dos equipos de cinco jugadores entre sí para destruir el núcleo de la base del otro equipo. Con actualizaciones periódicas, que incluyen cambios en el juego y nuevos personajes que cambian el meta, Dota 2 es uno de esos juegos en los que tienes que iniciar sesión regularmente para seguir siendo competitivo.

Con más de cien héroes para elegir y combinaciones y estrategias casi ilimitadas, puede tomar algunas horas de juego serias para descubrir cómo te gusta jugar el juego.

Fallout Shelter

Fallout Shelter pone a los jugadores en control de una bóveda subterránea de última generación de Vault-Tec y les encarga mantener el refugio seguro subterráneo funcionando correctamente. Un juego de gestión de recursos estándar con un giro posterior al apocalipsis, el juego gira en torno a mantener contentos a los habitantes de la bóveda; asegurarse de que el refugio tenga suficiente comida, agua y electricidad; y defendiendo la base de asaltantes asesinos. También puede enviar aventureros al páramo para recoger suministros, enviar transmisiones de radio para reclutar más colonos y emparejar a sus colonos para producir nuevos residentes en la empresa.

Si eres fanático de la serie Fallout y alguna vez has imaginado lo bien que ejecutarías una bóveda, este es el simulador para ti. Aprender a utilizar mejor los habitantes de la bóveda con diferentes habilidades y saber cuándo enviar un colono lleva algo de tiempo, pero es divertido ver crecer su bóveda cuando lo descubres .

Neverwinter

La estelar serie de NeverWinter Nights de BioWare dio vida a la mecánica del juego Dungeons & Dragons (D&D) en un juego de rol de fantasía inmersivo. En el juego de rol en línea multijugador masivo gratuito (MMORPG) Neverwinter, los jugadores pueden elegir una de las ocho clases de personajes de D&D y formar un equipo con amigos para defender la ciudad de New Neverwinter de la Reina Lich Valindra. Este no es un MMO típico: generalmente no hay zonas con hordas de jugadores que luchan para generar ciertos engendros, y la historia es sorprendentemente profunda para el género.

Al igual que con cualquier MMO, hay fanáticos leales del juego que han existido desde su 2013 inicial que están aterrorizados con armaduras, armas y habilidades raras. No tengas miedo: este es un buen juego de nivel de entrada para cualquiera que intente familiarizarse con los sistemas de combate D&D y divertirse cazando criaturas malvadas.

Paladins: Champions of the Realm

Blizzard’s Overwatch sigue siendo el rey del género multijugador «hero shooter», pero Paladins es una alternativa que vale la pena y es completamente gratis. Antes de luchar contra otro equipo, los jugadores eligen de una lista de campeones divididos en cuatro categorías tácticas: Primera línea, Daño, Apoyo y Flanco. Al igual que Overwatch, cada personaje tiene un conjunto de habilidades únicas y un «Ultimate» cargado. Todos los jugadores tienen acceso gratuito a seis campeones predeterminados y una lista rotativa de otros cuatro; otros personajes se pueden desbloquear comprándolos o moliendo para obtener la moneda del juego.

No importa dónde se encuentre en el tema de si Paladins es o no un imitador de Overwatch, vale la pena echarle un vistazo sin costo para su presupuesto de juego.

Path of Exile

Muy inspirado en la serie Diablo, Path of Exile es un juego de rol de acción en línea ambientado en un oscuro reino de fantasía. Desterrado por tus fechorías a la oscuridad, eres un exiliado que lucha por sobrevivir en el continente de Wraeclast y buscas venganza de aquellos que te han perjudicado. Los jugadores eligen entre una de las seis clases: Bruja, Sombra, Guardabosques, Merodeador, Duelista, Templario, cada uno de los cuales tiene sus propios conjuntos de movimientos, fortalezas y debilidades. Combinando habilidades, armaduras y armas, puedes personalizar cuidadosamente tu personaje para que se adapte a tu estilo de juego preferido.

Si bien explorar el mundo a través de la historia principal es muy atractivo, siempre puedes participar en algunos juegos competitivos en línea jugador contra jugador (PvP). El desarrollador Grinding Gear Games también tiene una misión estricta en términos de su mundo gratuito: no hay opciones de pago para ganar aquí, así que no temas saltar.

Ring of Elysium

Mientras que Fornite y Apex Legends generalmente dominan la categoría de tiradores de Battle Royale, Ring of Elysium es una joya escondida. En un mundo destruido por una repentina erupción volcánica, el aire se está llenando de cenizas volcánicas mortales, y el único medio de escape es un único helicóptero de rescate. A diferencia de la mayoría de los Battle Royales que cuentan con una zona segura que se contrae lentamente hacia adentro, los jugadores deben permanecer dentro de un ojo ceniciento en constante movimiento y recolectar oxígeno para asegurar la supervivencia.

El equipo de desarrollo de Ring of Elysium sigue comprometido a mejorar el juego a medida que avanza más allá del período de acceso temprano, con parches que se publican casi a diario para agregar funciones y responder comentarios. Si estás buscando expandir tu experiencia Battle Royale más allá de los títulos más populares, dale una oportunidad.

Smite

Smite es otro juego de Hi-Rez Studios, el mismo desarrollador detrás de Paladins, pero es un MOBA directo. Presenta cinco contra cinco batallas en línea en un mapa grande, donde debes superar las defensas de tu oponente para derrotar al Titán. Juegas como una de 108 deidades jugables, inmortales, héroes y criaturas míticas de la mitología antigua que pertenecen a una de las cinco clases: Guardián, Mago, Cazador, Guerrero o Asesino.

El único problema es que es un juego altamente competitivo: no esperes piedad de los jugadores de élite y no hay forma de esconderse de ellos en los modos de juego casual.

War Thunder

War Thunder es un MMO militar que pone a los jugadores en control de los ejércitos de las naciones de la Segunda Guerra Mundial (Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, URSS y Japón). Los jugadores pueden participar en grandes batallas en tierra, aire y mar, luchando con millones de jugadores de todo el mundo en un entorno en constante evolución. Con más de 1.500 vehículos en juego y una dedicación a la precisión histórica, la estrategia y la elección de la combinación correcta de máquinas de guerra es la clave de la victoria. También hay una variedad de modos de juego para diferentes experiencias, desde partidas a muerte estándar en línea para jugadores múltiples hasta campañas históricas en solitario.

Comenzar a jugar no tiene costo, pero el contenido no está totalmente disponible al principio: War Thunder funciona bajo un modelo de «freemium». Aún así, obtienes una gran experiencia sin pagar un centavo, y los amantes de la historia lo adorarán.

Warframe

Warframe siempre ha sido un juego de superación. Lanzado como un juego gratuito en 2013, su base de jugadores solo se disparó: más de 26 millones de personas lo han jugado hasta ahora. Combinando la estética de ciencia ficción de la serie Halo con la mecánica de juego y lucha de Destiny 2, este es uno de los juegos gratuitos más emocionantes para enfrentar con un grupo de amigos. Los jugadores toman el control de uno de los 30 Warframes, unidades de armadura que tienen sus propias habilidades y personalizaciones, e iluminan hordas de enemigos en paisajes de mundo abierto.

Este juego tiene más que ver con la personalización seria que con una historia en profundidad. Te encontrarás repitiendo misiones similares una y otra vez, pero las recompensas y mejoras a tu armadura son los verdaderos premios.

