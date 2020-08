Microsoft quiere comprar TikTok (según The New York Times)

julio 31, 2020

Microsoft dijo que esta negociando comprar TikTok. Las conversaciones sobre la venta de la aplicación de video china se producen justo cuando la Casa Blanca y los legisladores tienen la lupa sobre la propiedad de TikTok. Trump dijo que estaba considerando tomar medidas para prohibir efectivamente la aplicación en los Estados Unidos.

Microsoft quiere comprar TikTok – Imagen vía Depositphotos

No está claro qué tan avanzadas están las conversaciones entre Microsoft y TikTok, pero cualquier acuerdo podría ayudar a modificar la propiedad de TikTok. Así lo dijo la persona con conocimiento de las conversaciones, que habló bajo condición de anonimato con The New York Times. TikTok es propiedad de ByteDance, una compañía china de internet que está valorada en $ 100 mil millones. Eso ha elevado el escrutinio de la aplicación, ya que los funcionarios de la administración Trump dijeron que les preocupaba que TikTok representara una amenaza para la seguridad nacional.

Los representantes de TikTok no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un portavoz de Microsoft declinó hacer comentarios. Las discusiones entre Microsoft y TikTok fueron informadas anteriormente por Fox Business.

Sobre TikTok

Fundada en 2014, TikTok ha pasado de ser una aplicación de video musical esotérica a un fenómeno global de redes sociales. La aplicación, es utilizada por más de 800 millones de personas en todo el mundo. Fue adquirida en 2017 por ByteDance. La aplicación se hizo popular entre los jóvenes al agregar pistas de música al contenido de video generado por el usuario. Los videos a menudo viajan viralmente a través de Facebook y Twitter.

Desde la adquisición de ByteDance, las oficinas chinas de la compañía han aumentado a decenas de miles de empleados. Pero la compañía ha mantenido una presencia en los Estados Unidos, con oficinas en Nueva York y Los Ángeles. Y ha seguido contratando agresivamente a los estadounidenses.

TikTok ha pasado los últimos meses aumentando su operación de cabildeo en Washington en un intento por convencer a los legisladores de que es una empresa estadounidense y evitar que Estados Unidos la obligue a separarse de su empresa matriz china.

