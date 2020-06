Primera beta de Android 11 llega por error a algunos usuarios

junio 2, 2020

Algunos propietarios de Google Pixel han recibido la versión beta de Android 11 antes, revelando aún más detalles sobre la versión de Android de este año. En un tweet, Mishaal Rahman de XDA Developers dijo que dos usuarios de Pixel 4 XL informaron haber recibido la actualización, revelando nuevos detalles sobre las características de Android 11 como el menú del botón de encendido, tres nuevas formas de íconos y sugerencias de aplicaciones generadas automáticamente en la pantalla de inicio.

Imagen vía Depositphotos

Google planeó anunciar la versión beta de Android 11 el 3 de junio, pero decidió retrasar el lanzamiento. «Ahora no es el momento de celebrar». Dijo la compañía sin vincularlo directamente con las protestas nacionales sobre la violencia policial que desde entonces se ha vuelto global. La compañía aún no ha establecido una nueva fecha para el anuncio, por lo que no está claro cuándo este software beta puede estar más ampliamente disponible.

El software beta muestra una serie de características que están en desarrollo para Android 11

Hay una nueva opción para que los desarrolladores muevan los controles multimedia de su aplicación desde el panel de notificaciones al menú de configuración rápida, liberando espacio para otras notificaciones. Las opciones de reproducción aparecen a la izquierda del menú minimizado. Y 9to5Google observa que se expande en la parte superior de la pantalla cuando el menú está completamente abierto.

Pixel Launcher también se ha actualizado como parte de la versión beta

Lo que permite que el software de Google llene automáticamente la fila inferior de la pantalla de inicio de Pixel con sugerencias de aplicaciones. Estas sugerencias se ubicaron anteriormente en la parte superior del cajón de aplicaciones, pero ahora puede tenerlas directamente en su pantalla de inicio. Los íconos de las aplicaciones generalmente se están volviendo un poco más faciales, con tres nuevas formas de íconos que ofrecen más personalización.

Estas características se basan en una serie de otras funcionalidades que hemos aprendido en los últimos meses de lanzamientos de desarrolladores. Hay un nuevo menú de configuración para las «burbujas» de chat previamente reveladas, que le permiten mantener las conversaciones accesibles a través de una burbuja flotante en su pantalla, y otro menú muestra cómo podrá personalizar las opciones de pago y los atajos de inicio inteligentes en el menú de botón de encendido renovado.

Origen: La primera versión beta de Android 11 llega temprano para algunos propietarios de Pixel: The Verge

