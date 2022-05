Revelan primer tráiler y póster de Avatar 2: The Way of Water

mayo 9, 2022

Fue liberado el primer avance de Avatar 2: The Way of Water, que nos da un vistazo a los eventos que se desarrollan en Pandora, en la esperada secuela de James Cameron. El tráiler comienza con las familiares montañas flotantes de Pandora, siguiendo a los Na’vi mientras viajan por los mares azules del planeta y las bahías bioluminiscentes sobre «banshees» de grandes alas y enormes criaturas acuáticas para proteger su hogar del peligro inminente.

La familia Sully también está lista para la batalla cuando Jake le recuerda a Neytiri que su familia es su «fortaleza». Ambientada más de una década después de los eventos de la primera película, Jake y Neytiri ahora tienen tres hijos Na’vi llamados Neteyam (Jamie Flatters), Tuktirey (Trinity Bliss) y Lo’ak (Britain Dalton), así como un hijo humano adoptivo llamado Miles Sorocco AKA «Spider» (Jake Champion) con quien deben luchar para mantenerse a salvo de las nuevas amenazas que invaden su mundo.

Avatar: The Way of Water está protagonizada por Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi y Kate Winslet, por lo que hay una buena combinación de franquicias favoritas y recién llegados de Na’vi, uno de los cuales aparece en el póster recién lanzado para la próxima secuela.

Avatar 2 saldrá el 16 de diciembre de 2022, después de 13 años de producción y varios retrasos. La filmación de Avatar 3 terminó en septiembre pasado, y esa película se estrenará el 20 de diciembre de 2024, Avatar 4 en diciembre de 2026 y Avatar 5 en diciembre de 2028. Ubisoft también lanzará Avatar: Frontiers of Pandora , una acción de mundo abierto en primera persona. -adaptación de videojuegos de aventuras.

Origen: IGN

[+] Videos de nuestro canal de YouTube