Stadia fracasa oficialmente y ahora será un producto más de Google Cloud

marzo 17, 2022

Desde su debut, Stadia estuvo rodeado de controversias y características mediocres. Hace unos años, muchos consideraban a Google como una de las mejores empresas para lanzar un servicio de juegos en la nube. Sin embargo, el intento de la compañía dentro de Stadia estuvo lejos de la expectativa. El producto era peor y limitado en comparación con competidores como NVIDIA GeForce Now y Xbox Cloud Gaming. Ahora, Stadia fracasa oficialmente, pero en lugar de unirse al limbo ocupado por otros intentos fallidos de Google, como Orkut o Google+, el servicio se convertirá en un producto dentro de la cartera de Google Cloud.

Durante la «Cumbre de desarrolladores de Google for Games», Google anunció que la tecnología que sustenta a Stadia estará disponible para la venta como un servicio de Google Cloud llamado «Immersive Stream for Games». Eso no es tan pegadizo como el nombre «Google Stream» que se rumoreaba, pero los servicios de Google Cloud no están orientados al consumidor de todos modos. La compañía ha confirmado que AT&T fue una de las primeras en probar Immersive Stream for Games el año pasado cuando lanzó Batman: Arkham Knight como un juego streaming gratuito para suscriptores móviles de la operadora norteamericana.

¿Stadia fracasa oficialmente?

El giro de Stadia hacia los juegos en la nube ciertamente no fue parte del plan maestro de Google. Sin embargo, el servicio es un fracaso y golpea dramáticamente las estimaciones de ventas de Google. Además, las promesas de Google hechas hace tres años en la presentación de Stadia no se han hecho realidad.

Lanzar a Stadia como un servicio de Google Cloud para otras empresas es un «plan B» y algo así como un cierre suave para el servicio al consumidor. El informe de Business Insider que dio a conocer la noticia de la transición a Google Cloud de Stadia dijo que la plataforma del consumidor estaba siendo «despriorizada» y que solo «un 20 por ciento» del enfoque del equipo de Stadia todavía estaba en la plataforma del consumidor.

A pesar de intentar cambiar a fines de 2021 la compañía no logró conquistar más usuarios para Stadia

Mover Stadia a Google Cloud también tiene sus problemas. Google Cloud está lejos de ser el servicio más rentable del mundo. Por ejemplo, se queda atrás de Microsoft y Amazon. Google Cloud tiene 7 por ciento del mercado, mientras que Microsoft Azure tiene 19 por ciento y 32 por ciento pertenece a AWS. Por lo tanto, Google Cloud no es rentable. El servicio acumuló un crecimiento interanual de 45% con $ 20 mil millones en ingresos este año. Sin embargo, todavía pierde $ 700 millones cada trimestre.

Origen: Gizchina.com

