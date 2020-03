Telegram llega repleto de novedades e introduce ‘carpetas’ para organizar chats

marzo 30, 2020

Telegram decide llevar las «Carpetas» a la versión pública. Una característica que habían solicitado muchos usuarios pero que hasta ahora solo se había implementado en la versión Beta en los últimos tiempos. Una actualización llegó tanto para Android como para iOS, pero también para la versión de escritorio de Windows y Mac, y le permitirá personalizar completamente la aplicación en sus diferentes chats.

Imagen por Allmy vía Shutterstock

Para asegurarse de que las listas de chat de todos puedan administrar el aumento de carga y, sobre todo, de no perder mensajes importantes, es que Telegram presenta las Carpetas de chat. Cuando los chats se vuelven demasiados, es posible que el desplazamiento no permita que sea tan rápido e intuitivo como antes. Esta es la razón por la cual Telegram ha decidido permitir a los usuarios separar la diversión del trabajo o la familia de la escuela simplemente desplazándose por las pestañas y accediendo rápidamente a todos los chats.

En este caso, será posible incluir o excluir todos los chats en una carpeta en particular, como Canales o No leídos. No solo porque las carpetas están disponibles en la interfaz cuando la lista de chat es lo suficientemente larga como para comenzar a ser engorrosa. Alternativamente, puede usar este enlace desde la aplicación para habilitar las carpetas de chat.

Chats archivados

Las carpetas de chat también funcionan mejor para hacer que algunos de los chats sean más visibles. Por ejemplo, si está intentando ocultar algunos chats de la vista, puede probar el botón de archivo. Simplemente deslice hacia la izquierda en un chat para transferirlo a la carpeta de chat archivada. Cuando un chat archivado recibe una notificación, se expulsará de la carpeta y se reproducirá nuevamente en la lista de chat. Los chats deshabilitados permanecerán archivados para siempre.

En Android, si ya está utilizando Carpetas, el desplazamiento no funcionará para el archivo. Por el contrario, puede mantener presionado un chat para abrir el menú de acciones colectivas donde puede seleccionar varios chats y luego bloquearlos, silenciarlos, archivarlos o eliminarlos todos a la vez.

Sincronización de escritorio

También para esta versión será posible encontrar las carpetas de chat que claramente se sincronizarán perfectamente con todas las otras aplicaciones conectadas, incluidas las de escritorio. Gracias al espacio adicional disponible en la pantalla de la computadora, los desarrolladores agregaron una barra lateral de las carpetas, así como algunos íconos para que sean más reconocibles.

Si tiene un canal con más de 1000 suscriptores, ahora será posible ver estadísticas detalladas sobre su crecimiento y el rendimiento de sus publicaciones. Con esta información será posible comprender qué funciona y qué funciona realmente bien.

Animaciones de grabación de voz en Android

Los desarrolladores de Telegram agregaron algunas animaciones onduladas fantasiosas a la presión del dedo mientras grababan un mensaje de voz o video.

Nuevos emojis animados

Agregó al ejército de emojis animados algunas noticias interesantes dado el período que estamos experimentando. Aquí, por ejemplo, animada emoji indicando los enfermos, para sentirse bien o incluso indicando el Coronavirus: 🦠, 🤒, 😷, 🤕, 🤧, 🤢, 🤮, 🧼, 💉, 💊o 🚑.

La mayoría de los paquetes de adhesivos ahora también tienen algo que decir sobre la situación de la pandemia. Simplemente escriba 🦠 cualquier chat y espere las sugerencias.

Y una cosa mas

Si envías el emoji de un dado a un chat, se mostrará como emoji animado y con un resultado aleatorio. Es decir, puedes usar los chats de Telegram como dados virtuales, si no tienes unos reales a mano. El resultado del dado es consistente en otros dispositivos y para el resto de participantes en el chat. ¡Solo elige el número y el más cercano ganará!

Origen: Telegram si aggiorna e introduce le »cartelle»: da oggi si potranno organizzare le chat. Guardate

