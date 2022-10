WhatsApp Premium por suscripción: la app deja de ser gratis para las empresas que quieren más

octubre 9, 2022

WhatsApp en sus principios era una aplicación paga antes de que Facebook la adquiriera en 2014. Ahora, Meta tiene como objetivo ganar dinero con ella. Ya es posible acceder a WhatsApp Premium en la versión beta de la aplicación. Eso confirma el rumor que la compañía se está preparando para presentar un servicio de suscripción para usuarios comerciales.

Tenga en cuenta que todas las funciones actuales siguen siendo gratuitas para las empresas que usan WhatsApp Business. WhatsApp Premium según WABetaInfo es solo un plan opcional para brindar algunas funciones a las empresas que necesitan ciertos servicios avanzados, por lo que si no se une, su experiencia actual mientras usa la aplicación comercial no cambiará. Si te unes a WhatsApp Premium, puedes darte de baja del plan en cualquier momento desde App Store o Play Store y puedes aprovechar la suscripción Premium hasta el final del período de facturación. Además, dado que esta es una característica comercial exclusiva, podemos decir con certeza que WhatsApp Premium no se lanzará a los usuarios finales que usan la aplicación.

WhatsApp Premium: pensado en ser eficiente para las empresas

El servicio de mensajería instantánea proporcionado por Meta no se considera una herramienta muy eficaz. Las empresas son conscientes de que la plataforma, al igual que los otros servicios de Meta, Facebook e Instagram, es uno de los objetivos preferidos de los ciberdelincuentes. La ciberseguridad es fundamental para sobrevivir en el mundo moderno.

Sin embargo, esto no impide que WhatsApp intente valientemente tener éxito con ellos. Una suscripción mensual está a punto de ser oficial por parte de la plataforma. Los miembros del programa beta de WhatsApp ya pueden acceder al nuevo menú de WhatsApp Premium en sus teléfonos inteligentes. Al ir a la configuración de la aplicación. Tendrán la opción de crear enlaces de contacto personalizados usando la aplicación, como https://wa.me/AltaDensidad, por ejemplo.

También es posible cambiar este enlace una vez cada tres meses. Aunque es posible que desee que sus clientes potenciales recuerden su dirección como empresa. Una vez modificado, el enlace anterior volverá a ser accesible para otros usuarios. Similar a esto, WhatsApp Premium permite compartir cuentas en 10 dispositivos. Una función que ayudará a los empleados que buscan una sola cuenta para su empresa a trabajar juntos de manera más efectiva.

Por lo tanto, los usuarios finales, que constituyen la mayoría de los usuarios de la aplicación, no tendrán forma de suscribirse a dicho servicio. Por otro lado, existe una amplia gama de aplicaciones de pago y gratuitas a disposición de los profesionales. Y será un desafío para WhatsApp tener éxito. Tal vez la capacidad de finalmente tener videollamadas con los 32 participantes incline la balanza a su favor.

Actualmente no hay información sobre la fecha de lanzamiento o el precio de WhatsApp Premium. Solo se puede acceder a través de pruebas beta en iOS y en la versión beta de la aplicación de Android. Estas características pueden cambiar según el país.

Origen: Gizchina