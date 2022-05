Xiaomi lanza mini lector de libros electrónicos InkPalm con pantalla de 5,8 pulgadas

mayo 28, 2022

La marca ecológica de Xiaomi, Moaan, lanzó el mini lector de libros electrónicos InkPalm Plus, que es una actualización del InkPalm 5 del año pasado. Viene con una pantalla de 5,84 pulgadas y funciona con el procesador Rockchip RK3566. El nuevo mini lector de libros electrónicos tiene una relación de aspecto de 2:1 y una pantalla de tinta electrónica con iluminación frontal para una lectura óptima. El Moaan InkPalm Plus ya está disponible para pre-ordenar en China por 1099 yuanes (164 dólares).

La pantalla con iluminación frontal de 5,84 pulgadas de InkPalm Plus tiene 24 niveles de brillo. También admite ajustes de temperatura de color. Utiliza un sistema operativo basado en Android 11 y ofrece una variedad de formatos compatibles con el dispositivo. InkPalm Plus también es compatible con muchas aplicaciones de Android de terceros, incluidas las aplicaciones de lectura electrónica. El eReader Xiaomi InkPalm Plus ofrece hasta 30 días de duración de la batería con su batería de 2200 mAh. La batería se carga al 100 % en 2 horas y media con un cargador de 5 V.

El procesador Rockchip RK3566 de InkPalm Plus viene acompañado de 2 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Si bien InkPalm Plus refleja una mejora significativa con respecto a su predecesor, aún le falta velocidad y capacidad de almacenamiento. Hay muchos lectores electrónicos más pequeños, pero InkPalm Plus aún podría atraer a un segmento del mercado. Es más delgado, liviano y un poco más práctico que algunos modelos básicos de Amazon Kindle. InkPalm Plus admite conectividad Bluetooth 5.0 y Wi-Fi 5 y pesa solo 0,14 kg.

Xiaomi InkPalm Plus solo está disponible para pedidos anticipados en China en este momento. La disponibilidad global puede seguir posteriormente. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que es posible que se envíe con la versión china de la interfaz de Android 11, que se puede configurar fácilmente en inglés. Este fue el caso del InkPalm 5, aunque Xiaomi podría proporcionar una versión directa en inglés esta vez.

Origen: Gizmochina

