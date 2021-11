10 alegres películas de Navidad en streaming

noviembre 26, 2021

La Navidad está a la vuelta de la esquina, de hecho en muchos sitios se ha adelantado y desde principios de noviembre comenzaron a poner adornos y luces, pues la verdad el final del año significa para muchas personas una pausa de la ajetreada rutina.

Además después de vivir una pandemia mundial con sus correspondientes confinamientos, las personas desea festejar unas fiestas decembrinas un poco más normales, si bien el virus de Covid-19 y sus consecuencias aún no se encuentran controlados por completo, el ritmo de vacunación y otras medidas nos va a permitir disfrutar de unos festejos más parecidos a lo que estábamos acostumbrados.

No significa que debamos bajar la guardia y exponernos, de hecho aún debemos mantener ciertos cuidados como evitar las aglomeraciones y no salir a menos que sea indispensable, pero por esto no debemos dejar que se extinga el espíritu navideño y gracias a la gran oferta de plataformas de streaming que existe actualmente, las cuales se ajustan a todos los gustos y presupuestos podremos mantener el ánimo arriba al disfrutar de algunas películas alegres:

A Boy Called Christmas (2021)

Un joven humilde llamado Nicolas sale en busca de su padre, quien había emprendido un viaje hacia una tierra mágica llamada Elfhelm, un pueblo habitado por elfos navideños, con la intención de que su hijo tenga un regalo bajo el árbol.

Disponible en Netflix

El Hombre que Inventó la Navidad (2017)

La historia de como Charles Dickens creó uno de los cuentos navideños más populares a nivel mundial “Un Cuento de Navidad”, con la intención de recuperar su reputación mientras atraviesa uno de los momentos más difíciles de su carrera.

Disponible en Amazon Prime Video

Last Christmas (2019)

Una comedia romántica sobre una chica que trabaja como elfo en una tienda navideña, abierta todo el año, y que suele tomar decisiones poco acertadas en su vida hasta que conoce a un chico que le ayudará a ver la vida desde otra perspectiva.

Disponible en Amazon Prime Video y Apple TV

Cronicas de Navidad 1 (2018) y 2 (2020)

En la primera parte un par de hermanos elaboran un plan para atrapar a Santa Claus pero cuando todo se sale de control deciden apoyarlo para salvar la navidad, mientras que en la segunda parte una adolescente con problemas familiares ayudará en esta ocasión a Santa a detener a un malvado elfo.

Ambas Disponibles en Netflix

Noelle (2019)

Santa Claus se jubila y sus hijos deben continuar con la tradición, a pesar de que a su hijo mayor Nick no se le da muy bien la navidad, con ayuda de su hermana Noelle tendrán que encontrar su lugar en el Polo Norte para que no se pierda la festividad.

Disponible en Disney +

Klaus (2019)

El hijo mimado del responsable del servicio de correos es obligado a trabajar como cartero en una olvidada isla del círculo polar, para enderezar su comportamiento, mientras lidia con los conflictivos habitantes debe idear una solución para cumplir la misión que le fue encomendada.

Disponible en Netflix

A Bad Moms Christmas (2017)

Comedia Navideña y secuela de la película Bad Moms (2016), las protagonistas tendrán que enfrentarse a las expectativas de sus propias madres mientras organizan las fiestas navideñas intentando hacerlas lo más especiales posibles para todos.

Disponible en Amazon Prime Video y Apple Tv

El Cascanueces y los Cuatro Reinos (2018)

En esta versión del clásico cuento navideño adaptado por Disney, Clara busca la llave que abre el regalo que le dejó su difunta madre, la cual se encuentra en manos de una mujer perversa dentro de un mundo paralelo con quien se tendrá que enfrentar para recuperarla y traer paz a ese mundo.

Disponible en Disney+

Elf (2003)

Un bebé llega por accidente al taller de Santa en el polo norte, al descubrirlo deciden adoptarlo y criarlo como un duende más sin embargo al crecer desea descubrir su origen y a su verdadera familia.

Disponible en HBO max, Amazon Prime Video y Apple Tv

