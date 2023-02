10 consejos para evitar el robo de identidad digital

febrero 23, 2023

En esta época es esencial protegernos del robo de identidad digital porque puede tener efectos indeseados en el ámbito personal, laboral o familiar, entre otros. Estas consecuencias pueden ir desde perder un puesto de trabajo, directamente no ser seleccionado como candidato para una oferta laboral, ser víctima de la suplantación de identidad, robos digitales y también físicos. Por ejemplo, cuando informamos dónde vivimos y dónde estamos en cada momento, es fácil saber cuándo no hay nadie en casa.

“En este contexto, necesitamos concienciarnos de que proteger nuestra identidad digital es tan importante como proteger nuestra identidad en la vida analógica. Muchas personas creen que un comentario, una crítica o una opinión en redes sociales no tiene trascendencia, pero esto no es así. Todo lo que publicamos se queda registrado y configura quién somos en el ámbito digital y esto puede tener importantes repercusiones, quizás no en ese momento, pero pasados unos años podemos arrepentirnos de algo que publicamos”, ha afirmado José Rosell, socio-director de S2 Grupo.