¿Cómo crear una red WiFi para invitados en tu hogar? Mejor que estar dando tu contraseña

febrero 1, 2023

Si tienes un invitado en tu casa es muy probable que te pida la contraseña del WiFi. Permitir que un visitante acceda directamente a la red WiFi de tu hogar puede representar un riesgo para la seguridad. Para empezar, no puedes controlar cómo los huéspedes protegen y aseguran los dispositivos que poseen. Dichos dispositivos ya podrían estar ejecutando aplicaciones o programas maliciosos antes de entrar a tu hogar, o podrían descargarse accidentalmente mientras están en tu red.

Imagen vía Depositphotos

Los dispositivos infectados con malware o virus que se conectan a tu red pueden continuar propagándose a otros dispositivos o programas una vez que obtienen acceso a la red. Permitir estos dispositivos directamente en tu red privada o doméstica es innecesario y solo aumenta los riesgos de seguridad.

Si con frecuencia tienes de visita personas que no conoces muy bien o grupos grandes, realmente deberías considerar configurar una red WiFi para invitados o temporal, que muchos enrutadores le permitirán hacer. Esa ruta es significativamente más segura que entregar su contraseña a cualquier persona que ingrese a su casa.

Una red WiFi para invitados puede ayudar a mitigar estos riesgos. En esta ayuda te explicamos aquí qué es una WiFi de invitados y cómo configurarla.

¿Qué es una red WiFi para invitados?

Una conexión WiFi para invitados es una extensión de la red Wi-Fi de banda ancha de tu hogar que proporciona a los visitantes un acceso limitado a la red.

Podrán conectarse a Internet, pero no tendrán acceso al resto de tu red doméstica a menos que tu lo permitas. Eso significa que no podrán acceder a los dispositivos o recursos disponibles en tus redes, como una impresora compartida o una carpeta de red con archivos compartidos. También puedes controlar la velocidad de su conexión de banda ancha para que los visitantes no utilicen todo su ancho de banda y ralenticen Internet para los demás.

WiFi para invitados usa un nombre de red (SSID) diferente a tu WiFi habitual. Entonces, cuando alguien quiere conectarse, le das el nombre y la contraseña de la red WiFi para invitados, permitiéndole usar la banda ancha sin poner en riesgo el resto de tu red.

Todas las personas que tengan visitantes en su casa que quieran usar Internet deben configurar una red WiFi para invitados.

Es especialmente importante si regularmente se quedan extraños (alquilando habitaciones en Airbnb, por ejemplo), pero sigue siendo una buena idea incluso si es solo un amigo o familiar ocasional.

Buena idea para las cosas de internet o la internet de las cosas

El WiFi para invitados también puede ser útil para separar los dispositivos domésticos inteligentes, como bombillas de Wi-Fi, parlantes inteligentes y electrodomésticos conectados, del resto de tu red.

Los dispositivos domésticos inteligentes a menudo tienen una seguridad implementada de manera deficiente, lo que los hace vulnerables a los ataques, y al mantenerlos en el WiFi de invitados, puedes dificultar que los piratas informáticos obtengan acceso al resto de tu red a través de hardware inseguro.

¿Cómo crear una red WiFi de invitados? Sigue estos pasos para configurar una red de invitados en casa:

Inicia sesión en el enrutador como administrador. Esto a menudo se hace en un navegador web a través de una dirección IP específica como 192.168.1.1, pero tu router puede usar una dirección IP diferente o tener una aplicación móvil complementaria para iniciar sesión.

Habilita la opción WiFi para invitados. La mayoría de los routers tienen la red de invitados deshabilitada de forma predeterminada, pero brindan una opción de encendido o apagado para controlarla.

Define el nombre SSID que debe utilizar la red de invitados. Este no debe ser el mismo que el de la red principal, pero puede ser algo similar para que los visitantes puedan entender que la red es tuya.

Activa o desactiva la transmisión SSID para mantener visible el nombre de la red o para ocultarlo de posibles invitados. Deja la transmisión SSID activada para que los invitados puedan ver qué red usar. Si deshabilitas la transmisión, proporciona a los invitados el nombre de la red y los detalles de seguridad para que puedan configurar la red, algo que tal vez desees evitar cuando tengas muchos invitados.

Elige una contraseña para la red de invitados. Esto no es obligatorio en algunos routers, pero podría ser algo que desees utilizar para evitar que alguien acceda a la red sin autorización. Si el enrutador tiene una opción secundaria de WiFi para invitados que funciona como acceso normal en la red principal, elige una contraseña segura.

Habilita otras opciones según sea necesario

Si el enrutador lo admite, restringe el acceso a todo menos a Internet, o permite que los invitados accedan a recursos locales como archivos compartidos.

Algunos enrutadores Netgear, por ejemplo, proporcionan una casilla de verificación para que los administradores permitan que los invitados se vean y accedan a la red local. Dejar esa opción desactivada impide que los invitados accedan a los recursos locales, pero les permite conectarse a través de la conexión a Internet compartida.

También es posible que desees limitar la cantidad de invitados que pueden conectarse a tu red al mismo tiempo. Elige un número razonable para evitar que la red se sobrecargue y se detenga.

Origen: Ayuda Ley Protección Datos