10 mejores aplicaciones espía para Android

marzo 2, 2021

Hay muchas razones legítimas para usar una aplicación espía en otras personas. Por lo general, hay tres casos de uso para las aplicaciones espía. Los usa para rastrear su teléfono, los usa para rastrear el teléfono de su hijo o los usa para rastrear el teléfono de su empleado. No toleramos el uso de tales aplicaciones de manera maliciosa y nunca debe usar aplicaciones espía a menos que tenga el consentimiento de la otra persona. También es posible que desee buscar las leyes aplicables para asegurarse de no infringir ninguna. En otras palabras, utilícelos de manera responsable y no somos responsables de ninguna irregularidad. De todos modos, ¡aquí están las mejores aplicaciones de espionaje para Android!

mSpy

Precio: $ 8.33 por mes

mSpy es una aplicación construida alrededor de la idea de que saber es siempre mejor que esperar. Cargado de funciones, le brinda una imagen clara del mundo digital del usuario. Con el rastreo GPS avanzado, sabrá dónde están en todo momento. Con el monitoreo detallado de llamadas, sabrá a quién están llamando y quién los está llamando. Y con el monitoreo de redes sociales, incluidos Facebook Messenger, Instagram y Snapchat, sabrá lo que están diciendo y a quién se lo dicen. Simplemente instale mSpy en un dispositivo de destino y tendrá métricas de espionaje avanzadas a su alcance, además de toda la información que necesita para tomar decisiones informadas. Obtener mSpy ahora.

mspy mejor aplicación espía

Cerberus

Precio: Gratis / $ 5- $ 43 por año

Cerberus es una aplicación de seguimiento de teléfonos para uso personal. Le ayuda a encontrar un teléfono inteligente perdido o robado y tiene un montón de funciones adicionales. Incluyen tomar fotos del ladrón potencial, comandos por SMS, encontrar el teléfono en un mapa y puedes bloquear y borrar tus datos. No te ayudará a rastrear los dispositivos de otras personas, pero puedes espiar totalmente a quien robó el tuyo. El servicio de suscripción comienza a un precio muy razonable de $ 5 por año para un solo dispositivo y se amplía a partir de ahí. Descargar de Cerberus.

FlexiSPY

Precio: Prueba gratuita / $ 99- $ 199 por 3 meses

FlexiSpy es una de las pocas aplicaciones de espionaje más poderosas en Android. Le permite hacer el tipo de cosas que la gente podría tener miedo, como encender el micrófono para escuchar el entorno de un dispositivo, monitorear aplicaciones de chat, captura de cámara remota, registro de teclas y la capacidad de ocultarse completamente de las aplicaciones antivirus y el cajón de aplicaciones. El precio es muy alto y no puede obtener esta aplicación en Play Store, pero tiene un montón de funciones. Descargar de Flexispy.

Google Family Link

Precio: Gratis

Google Family Link es una aplicación para padres. Realiza un seguimiento de los niños a través de su cuenta de Google. La aplicación le permite ver la actividad en el dispositivo del niño, administrar aplicaciones e incluso recomendar aplicaciones. También puede establecer límites de dispositivo y bloquear el dispositivo si es necesario. Algunas personas se encontraron con problemas de conectividad y errores, pero en general, la experiencia debería funcionar bien para la mayoría de las personas. Es una opción gratuita decente. Descargar en Google Play.

Find My Device by Google

Precio: Gratis

La aplicación Find My Device de Google es probablemente la mejor aplicación para encontrar el teléfono perdido o robado. Puede ver rápidamente su teléfono en un mapa para conocer su ubicación exacta. Además, puede borrar el teléfono, hacer que suene o asegurar (bloquear) el dispositivo a voluntad. No puedes tomar fotografías ni nada parecido con Cerberus. Sin embargo, es un método sencillo y sencillo para realizar un seguimiento de dónde está su teléfono en todo momento. Descargar en Google Play.

Prey Anti Theft

Precio: Gratis

Prey Anti Theft es otra aplicación estilo buscar mi dispositivo. Este es completamente gratuito y tiene algunas características decentes. Incluyen la variedad habitual de funciones para buscar mi teléfono, como rastreo por GPS, bloqueo del teléfono y envío de alarmas a través del teléfono. Sin embargo, Prey también puede tomar fotografías con la cámara, identificar puntos de acceso Wi-Fi cercanos y realizar un seguimiento de cosas como la dirección MAC del dispositivo. Ese no es un mal conjunto de características. Descargar en Google Play.

Spyera

Precio: Gratis

Spyera es una de las aplicaciones de espionaje más intensas para Android. Cuenta con funciones simples para personas como padres. Sin embargo, no podemos imaginar un caso de uso en el que algo tan intenso sea necesario fuera del uso empresarial. Tiene un montón de características, incluida la capacidad de ocultarse básicamente en todas partes. También viene con soporte de control remoto, suplantación de SMS y todo tipo de otros comportamientos sospechosos. Es extremadamente caro, por lo que no se lo recomendamos a la gente normal. Tampoco está disponible en Google Play, por lo que debe obtener y descargar la aplicación desde su sitio web oficial. Descargar de Spyera.

Carrier family locator apps

Precio: Gratis

Carrier family locator apps son servicios de ubicación familiar ofrecidos por operadores de telefonía móvil como T-Mobile y otros. Estos servicios funcionan como se esperaba. Puede realizar un seguimiento de la ubicación del teléfono de cualquier teléfono de su plan. Por lo general, cuentan con cosas como ubicación bajo demanda, alertas de varios tipos y funciona en la mayoría de los dispositivos. Tenemos enlaces de T-Mobile aquí, pero puedes buscar en Play Store o llamar a tu operador para ver si tienen un servicio similar. Descargar en Google Play.

OEM Find My Phone

Precio: Gratis

Varios fabricantes de teléfonos tienen servicios de búsqueda de teléfonos como parte de su experiencia con el software. Un ejemplo notable es Samsung. Inicia sesión con su cuenta Samsung y puede encontrar su dispositivo con su servicio. Funciona en paralelo con Find My Device de Google para un potente golpe doble. Puede bloquear (o desbloquear) su teléfono, encontrarlo en un mapa y también hay otras funciones. Vale la pena mirar para ver si su teléfono tiene algo como esto. Consulte el sitio web encuentre mi móvil de Samsung.

XNSPY

Precio: Gratis / $ 59.99- $ 89.99 por año

XNSPY es un caso un poco extraño. Tiene todas esas características aterradoras como monitorear registros de llamadas, rastreo GPS, monitorear la navegación web, acceder a chats y todo tipo de otras cosas de rastreo. Sin embargo, va por menos que la mayoría de sus competidores más grandes como FlexiSpy y Spyera. La versión básica te permite ver algunas cosas, mientras que la versión premium te permite ver todo. Esta es una buena opción para empresas o familias con algo de dinero para gastar, pero es posible que las familias quieran probar Google Family Link o Kiddie Parental Controls antes de algo más poderoso como este. Descargue de Google Play.

Origen: Las 10 mejores aplicaciones de espionaje para Android – Android Authority

