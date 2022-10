5 áreas en las que Google Pixel 7 Pro supera al iPhone 14 Pro Max

octubre 16, 2022

¿Puede el Google Pixel 7 Pro superar al iPhone 14 Pro Max? El iPhone de Apple ha dominado muchas áreas de la industria de los teléfonos inteligentes durante muchos años. Sin revelar muchas especificaciones de hardware, los iPhones pueden igualar el rendimiento de casi cualquier teléfono con las especificaciones más altas. Esto se debe a dos factores. En primer lugar, Apple ha estado usando su propio sistema operativo desde el primer día. Por lo tanto, su software ha sido altamente optimizado para el tipo de hardware que usan para construir sus teléfonos.

Es decir, no importa cuán bajas sean las especificaciones, seguirá superando a la mayoría de los teléfonos que existen. Gracias a la optimización del software. En segundo lugar, Apple usa su propio conjunto de chips único para construir sus teléfonos. El conjunto de chips Bionic de Apple está diseñado pensando en iOS. Entonces, cuando ambos se unen, pueden brindarle la mejor experiencia de usuario. Sin retraso, sobrecalentamiento o drenaje innecesario de la batería. Este ha sido el principal punto de venta de los iPhone durante años.

Pero ese ya no es el caso gracias a Google y Tensor Chip

Los teléfonos de Google siempre han sido geniales desde el primer día. Velocidad, fluidez, duración de la batería y cámara. Pero apenas tuvieron ninguna oportunidad contra el iPhone. Esto se debe a que estaban usando un conjunto de chips diferente al igual que los otros fabricantes.

Finalmente, el chip Google Tensor está aquí y todo ha cambiado. Por supuesto, el primer chip Tensor tenía una serie de problemas. Pero ese no parece ser el caso con el nuevo chip Tensor G2. De hecho, es todo lo que el chip Tensor G1 no era. Y si fuera Apple, definitivamente estaría preocupado.

El Google Pixel 7 Pro incluye muchas funciones que le dan una ventaja sobre el iPhone 14 Pro Max. De hecho, la mayoría de los críticos dicen que Google Pixel 7 Pro es el teléfono más inteligente del mundo en este momento. En este artículo, discutiremos 5 áreas en las que Google Pixel 7 Pro supera al iPhone 14 Pro Max. Entonces, si está confundido acerca de cuál de los dos teléfonos comprar, simplemente lea primero.

1. Precio del Google Pixel 7 ProGoogle Píxel 7 Pro

Hablemos primero del precio. Simplemente no puedes pensar en comprar un teléfono inteligente sin considerar el precio. Es por eso que casi todos los fabricantes revelan los precios cuando anuncian nuevos teléfonos inteligentes. La pregunta es, ¿qué determina el precio de un smartphone? Las especificaciones son la respuesta. Cuanto más altas son las especificaciones, más caro es. Es así de simple.

Apuesto a que nadie gastará más de mil dólares ($ 1000) en un teléfono feo y lento. Un teléfono caro debe verse, sentirse y funcionar como un teléfono caro. El iPhone 14 Pro Max se vende por alrededor de $1400 y es muy comprensible porque tiene suficientes especificaciones para exigir ese precio.

Pero, ¿qué pasaría si pudiera obtener especificaciones aún mejores por alrededor de $ 300 menos que el iPhone 14 Pro Max? De esto se trata el Google Pixel 7 Pro. El mejor teléfono al mejor precio. El iPhone 14 Pro Max de 512 GB se vende por $ 1399, mientras que la versión de 512 GB del Google Pixel 7 Pro se vende por solo $ 1099 . Google está tratando de demostrar que no es necesario gastar demasiado para tener el mejor teléfono en la mano.

2. Lomo metálico de la cámara del Google Pixel 7 ProCámara

Sé que muchos argumentarán que esto no es nada para comparar. Pero espera un segundo, déjame decirte por qué. Me he encontrado con muchos usuarios de iPhone con golpes de cámara, con lentes rotos, incluso cuando tienen una funda de teléfono puesta. También vi un par de teléfonos Pixel 6 con el mismo problema. Creo que Google también lo ha visto. Por lo tanto, esa es la razón por la que la serie Pixel 7 ahora usa protuberancias metálicas de la cámara en lugar de vidrio.

Estamos hablando de durabilidad aquí. En este caso, Google Pixel 7 Pro supera al iPhone 14 Pro Max en términos de durabilidad. El lomo de la cámara en el Pixel 7 Pro también ayuda a que el teléfono se mantenga estable cuando lo usa mientras está colocado sobre una superficie plana.

3. Reconocimiento de voz de Google

El chip Google Tensor tiene que ver con la inteligencia artificial y el procesamiento de software. El reconocimiento de voz de Apple es muy bueno, sin duda. Pero con el Google Pixel 7 Pro estamos hablando de un reconocimiento de voz tan bueno que incluso puede sentir tus emociones.

Si alguna vez ha probado el reconocimiento de voz en ambos teléfonos, se dará cuenta de que Google está muy por delante en esta categoría. El reconocimiento de voz de Google funciona como un humano. Sabe dónde poner comas, dónde poner puntos e incluso dónde poner signos de puntuación.

La precisión del reconocimiento de voz en Google Pixel 7 en realidad no tiene comparación con ningún otro teléfono. Incluso puede detectar su voz y separarla de la voz de la otra persona cuando está conversando con alguien.

4. Escáner de huellas dactilaresHuella dactilar

Tener múltiples formas de desbloquear tu teléfono parece ser algo que la mayoría de los usuarios admiran. Desde que Apple eliminó el botón de inicio tradicional del iPhone, todos los iPhone siempre han carecido del escáner de huellas dactilares.

Sin duda, el reconocimiento facial funciona con tanta precisión y también es muy seguro. Pero hay momentos en los que simplemente echas de menos el Touch ID. Incluso con Face ID todavía funcionando, tener el escáner de huellas dactilares hubiera sido aún mejor.

El Google Pixel 7 Pro, por otro lado, utiliza tanto el reconocimiento facial como el escáner de huellas dactilares. Y no olvides que sigue siendo mucho más económico que el iPhone 14 Pro Max.

5. Grabación de video 4K

Ahora, antes de hablar sobre el iPhone 14 Pro Max que también tiene grabación de video 4K, escúchame primero. No solo el iPhone, la mayoría de los teléfonos pueden grabar en 4K. Pero Google Pixel 7 Pro puede hacer algo con la grabación de video 4K que ningún otro teléfono puede hacer.

Mientras graba un video en 4K a 60 fps, Google Pixel 7 Pro le permite cambiar de lente sin detener la grabación del video. Puede cambiar rápidamente de lente principal a gran angular o teleobjetivo. Mientras la grabación de video aún está en curso. Lamento decir esto, pero no puedes hacer eso en el iPhone 14 Pro Max sin detener el video.

Origen: Gizchina