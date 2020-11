Amazon Care Hub: ayuda a cuidar a sus familiares mayores a distancia

noviembre 11, 2020

Amazon anunció un conjunto de nuevas funciones destinadas a hacer que sus dispositivos Alexa sean más útiles para los adultos mayores. Con el lanzamiento de «Care Hub», una opción adicional en la aplicación móvil de Alexa, los miembros de la familia pueden vigilar a los padres mayores y seres queridos, con su permiso, para recibir información general sobre sus actividades y ser alertados si el un ser querido ha pedido ayuda.

La idea detrás de Care Hub, es ofrecer tranquilidad a los miembros de la familia preocupados por el bienestar de un miembro mayor. Al mismo tiempo permite que esos miembros de la familia mantengan cierta independencia. Este no es un caso de uso novedoso para los dispositivos Alexa. Los dispositivos ya se están utilizando en centros para personas mayores y otras instalaciones de atención, a través de proveedores externos.

Amazon enfatiza que, si bien los miembros de la familia podrán vigilar el uso de Alexa por parte de sus seres queridos, respetará su privacidad al no ofrecer información específica. Por ejemplo, si bien un miembro de la familia puede ver que sus padres habían tocado música, no dirá qué canción se tocó. Además, los usuarios podrán configurar alertas si no hay actividad o cuando ocurre la primera interacción con el dispositivo a diario. Y si el ser querido pide ayuda, el miembro de la familia designado como contacto de emergencia puede contactarlo a través de Care Hub o comunicarse con los servicios de emergencia.

Estas nuevas funciones son de doble opción

Lo que significa que tanto el miembro de la familia como su ser querido deben establecer primero una conexión entre sus cuentas de Alexa a través de un proceso de invitación. Esto se inicia a través de la nueva función Care Hub en la aplicación Alexa, luego se confirma mediante mensaje de texto o correo electrónico.

Puede parecer una cantidad razonable de protección de la privacidad, pero en realidad, muchos adultos mayores luchan con la tecnología o tienden a evitarla. Incluso las cosas aparentemente simples, como usar un teléfono inteligente, correo electrónico o mensajes de texto, a veces pueden ser un desafío. Eso significa que hay escenarios en los que un miembro de la familia podría configurar el sistema Care Hub accediendo a las cuentas de la otra persona sin su conocimiento o inventando un correo electrónico que se convierte en «el correo electrónico de los padres» solo para este propósito.

Una opción más apropiada para proteger la privacidad del usuario

Sería hacer que Alexa le pregunte periódicamente al ser querido si todavía está de acuerdo con la opción de monitoreo de Care Hub habilitada. También alertar al ser querido a través de la aplicación móvil de Alexa que una opción de monitoreo aún está activada.

Ciertamente puede haber adultos mayores que aprecian la capacidad de estar conectados con la familia de esta manera, especialmente si se encuentran lejos de su familia o se sienten aislados debido a la pandemia de coronavirus y los requisitos de distanciamiento social que mantienen a los miembros de la familia los puedan visitar.

Amazon dice que Care Hub se está implementando en los EE. UU. La compañía señala que aprenderá de los comentarios de los clientes para expandir el conjunto de funciones con el tiempo.

