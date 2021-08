Anteojos inteligentes Ray-Ban de Facebook verán la luz muy pronto

agosto 1, 2021

Facebook está progresando silenciosamente en el desarrollo de productos de hardware relacionados con realidad aumentada. Uno de los dispositivos en desarrollo de Facebook, unos anteojos inteligentes Ray-Ban, ahora está prácticamente listo para su presentación. Así insinuó durante una entrevista el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg.

El CEO de Facebook, Zuckerberg, confirmó que los lentes inteligentes Ray-Ban se lanzarían pronto. Hubo mucha especulación en torno a la presentación proyectada del dispositivo para 2021. Si bien los planes para un lanzamiento del dispositivo en 2021 pueden haber sido afectados significativamente por la pandemia de coronavirus, parece que las perspectivas y expectativas generales siguen siendo optimistas para un lanzamiento, posiblemente a principios de 2022. Sin embargo, el anuncio de Zuckerberg podría indicar un posible lanzamiento del dispositivo en el cuarto trimestre de 2021.

Facebook está desarrollando los anteojos inteligentes Ray-Ban en asociación con EssilorLuxottica. Según Facebook, el dispositivo tiene un diseño que permite al usuario realizar varias tareas. Los lentes podrían ser un precursor de un nuevo visor de realidad aumentada (RA). Por lo tanto, no están clasificados como dispositivos RA. Los anteojos inteligentes no necesitan una pantalla integrada para poder controlarlas a través de un dispositivo emparejado (teléfono inteligente, tableta, etc.). Varios vacíos aún faltan por rellenar sobre los anteojos inteligentes Ray-Ban con respecto a su funcionalidad y características.

Aparentemente, Facebook está haciendo un progreso constante en su búsqueda de desarrollar dispositivos que admitan la realidad aumentada. Los anteojos inteligentes Ray-Ban son un gran paso en esta dirección. El objetivo del gigante de las redes sociales es tener anteojos RA completos en el futuro previsible.

Origen: Gizmochina

[+] Videos de nuestro canal de YouTube