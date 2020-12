Aumenta robo de cuentas de WhatsApp solicitando el código de verificación

Si has sido víctima y tu cuenta de WhatsApp ha sido robada, es decir, has facilitado el código de verificación recibido a través de un SMS, y a continuación, has detectado que has perdido acceso a tu cuenta, te recomendamos que trates de contactar con los administradores de WhatsApp para intentar recuperar el control de tu cuenta, aunque es un proceso que puede durar algunos días, es la mejor solución. En la siguiente página de ayuda de la propia aplicación, encontrarás más información sobre cómo hacerlo: Cómo recuperar tu cuenta.

Una cadena de robos

En ocasiones estas cuentas robadas son usadas por los ciberdelincuentes para intentar robar la cuenta de sus contactos con la misma técnica, por lo que es importante que, de manera adicional, avises a tus contactos de lo ocurrido por otra vía (llamada telefónica, email, red social, SMS, etc.), para que así, sean conscientes de que no eres tú ni el que les está escribiendo, ni solicitando su código de verificación.

Si el problema no se ha solucionado tras reportar la situación a la propia aplicación, otra opción a la que podrías recurrir, aunque más drástica, sería contactar con el proveedor de servicios de Internet para realizar un cambio de número. No obstante, entendemos que esta no es la opción más deseada.

Por último, si estás en España, siempre puedes denunciar esta situación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y si necesitas más información, puedes llamar a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, 017, gratuita y confidencial.