Bronco Sport 4x4 2021 ya está a la venta en Venezuela por 55 mil dólares

junio 16, 2021

La Bronco Sport 4×4 2021 está disponible en Venezuela en la versión Wildtrak 4×4, con motor 2.0L EcoBoost, que ofrece un impresionante desempeño de 240 HP y un torque de 275 libras, con una eficiencia estimada de combustible de 9.8 km por litro y un tanque con capacidad de 63.3 litros. Además, está equipada con transmisión automática de 8 velocidades, suspensión delantera y trasera independiente, bloqueo de diferencial trasero y 7 modos de manejo.

El precio en dólares sin impuestos es de 47.238 y debe ser pagada exclusivamente en dicha moneda. Los impuestos serán cancelados en bolívares y para la determinación de la base imponible, el monto en US$ será calculado al tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central de Venezuela vigente a la fecha de facturación. Los vehículos son importados con divisas de tenencia propia del concesionario. Todos los vehículos importados por Ford Motor de Venezuela S.A. tienen marcado su precio máximo de venta al público (PMVP) en la etiqueta que a tal efecto se les coloca.

Campaña para el lanzamiento oficial de la Bronco Sport en Sudamérica

Ford Motor de Venezuela presentó la campaña regional de lanzamiento de la nueva Bronco Sport 4×4 2021. En ella se resalta el perfil aventurero del nuevo SUV y su versatilidad de uso en todo tipo de terrenos. Con hermosas locaciones, la campaña “Habitat Natural” muestra situaciones inusuales de quienes buscan un estilo de vida que combine lo mejor de la naturaleza y la ciudad; por ejemplo: leer un libro en una carpa con total tranquilidad en medio de una gran tormenta, fotografiar las estrellas en un escenario magnífico sin molestarse con los insectos o contemplar la naturaleza en la ladera de un acantilado… y luego, subirse a la Bronco Sport y sentirse como si estuviese en la comodidad de su propia casa.

Desempeño todoterreno 4×4

La Bronco Sport Wildtrak cuenta con una inmensa cantidad de equipamiento off-road que te permitirá recorrer territorios desconocidos. Destacan los increíbles 240 caballos de fuerza generados por el motor EcoBoost® de 2.0 litros, la transmisión automática inteligente de 8 velocidades, la tracción 4×4 con bloqueo de diferencial trasero, el sistema de gestión de terrenos G.O.A.T. (Goes Over Any type of Terrain) y las placas de deslizamiento de acero.

Para mayor información acerca de la Bronco Sport, visita : https://www.ford.com.ve/camionetas/bronco-sport/

