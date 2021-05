Dile no al acoso dentro de los videojuegos ¿Qué puedes hacer?

mayo 29, 2021

Los juegos multijugador son más que un simple entretenimiento; son plataformas de comunicación donde puedes encontrar aliados leales pero también troles y acosadores. Cualquiera puede ser víctima de acoso dentro de los videojuegos, motivo por el cual tanto jugadores como padres se encuentran preocupados.

Puede sucederle a cualquiera. Por ejemplo, un nuevo jugador puede recibir una andanada de insultos y amenazas porque todavía se está adaptando al juego, o porque simplemente hay personas del otro lado del chat que disfrutan molestar a otros. Las consecuencias del acoso también varían: desde una noche arruinada hasta la depresión. Si tus compañeros de equipo u oponentes se comportan de modo desagradable, he aquí lo que puedes hacer al respecto.

Conserva la calma

Aunque suene trivial, intenta recordar que todo lo que un acosador te escriba en la pantalla tan solo son palabras. Recuerda que no importa quién empieza una pelea, cualquiera que se involucre en ella puede quedar vetado por proferir insultos.

No te alarmes si te amenazan con reportarte por causar que perdieran una partida. Nadie puede prohibirte el ingreso siempre y cuando no hayas quebrantado ninguna regla del juego. Y bueno, en los juegos siempre hay ganadores y perdedores. Respira hondo, exhala, y recuerda que las reglas aplican igualmente para todos.

Si las palabras de un trol te hieren y los pensamientos negativos rondan tu mente luego de terminado el juego, no te cierres en ti mismo. Habla sobre este conflicto con personas de tu confianza, como amigos o familia. Eso te brindará la oportunidad de sacarlo de tu mente, ver la situación desde una perspectiva diferente y sentirte apoyado. El apoyo emocional es especialmente importante para toda persona que se sienta vulnerable.

Que no te avergüence quejarte

No le busques el hilo negro: puedes reportar al agresor. Casi todos los juegos online cuentan con mecanismos para quejarse de otros usuarios que se comporten de modo inapropiado. Por ejemplo, los moderadores de Steam instan a los usuarios a reportar las faltas cometidas por los miembros de la comunidad. También aplican vetos cada vez mayores para los insultos y las agresiones.

Nadie puede prohibirle a los troles jugar, pero se les puede aplicar el ostracismo al estilo Black Mirror: Steam puede prohibirle a los jugadores publicar en los foros y en el centro comunitario.

Incluso si un acosador no es vetado inmediatamente, en Steam o en algún juego en particular, tus quejas le arruinarán el karma. Entonces, si alguien más se queja de él, el acosador llamará la atención de modo especial. Por ejemplo, Xbox tiene un sistema de reputación para los gamers. Si alguien genera quejas constantes, puede que no sean vetados, pero sus círculos dentro del juego se verán limitados, pues tendrá que jugar con otros troles.

Bloquea a los gamers agresivos o filtra sus mensajes en el chat

Para combatir el abuso, la mayoría de las plataformas de juegos ofrecen más herramientas que simplemente reportar a alguien. Puedes instalar un filtro automático para eliminar los mensajes más desagradables. Si te acosan por un canal de voz, puedes silenciar al compañero de equipo agresivo. Si te acosan durante el juego y fuera de éste, añade al agresor a la lista de bloqueados para evitar que se comunique contigo.

Abandona la partida donde haya acosadores

Los juegos en equipo no alientan el abandono de una partica, pero si tus compañeros de equipo te bombardean con insultos y amenazas, y te cuesta trabajo lidiar con ellos, entonces protégete. Por supuesto, si abandonas, puedes decirle adiós al botín y a tu clasificación, pero tu humor y salud mental valen más.

Mantén en privado tu información

Si todo lo que los agresores saben de ti es lo que se muestra la pantalla, entonces no pueden herirte en la vida real. Sin embargo, los jugadores tóxicos no siempre comienzan así. Alguien al otro lado de la pantalla puede parecer agradable; puede mostrar un cordial interés en ti pidiéndote saber tu nombre verdadero, una foto o enlaces a tus páginas en medios sociales, pero esa información puede también ayudarles a encontrarte y a acosarte en otras plataformas o incluso fuera de la web.

Antes de que decidas compartir con quien sea información sobre ti, asegúrate de que es digno de confianza. Si un desconocido desea saber tu dirección o pide fotos en los primeros minutos de la partida, comunícaselo a los moderadores; ellos se encargarán del asunto.

Tampoco necesitas compartir tu número telefónico, dirección de correo o cuentas en medios sociales con tus compañeros de equipo. Puedes usar el chat interno para comunicarte durante el juego.

No compartas mucho sobre ti en tu perfil en el juego. Recuerda que los acosadores pueden estudiarlo para descubrir más sobre ti. Mantén en secreto tu nombre real, género, país donde vives y edad.

De hecho, toda información personal que publiques en cualquier parte puede ser usada en tu contra. Te recomendamos usar tu herramienta de verificación de privacidad para analizar los ajustes de privacidad básica en los servicios más populares.

Finalmente, si temes que identifiquen tu dirección IP y te acosen fuera del juego, juega entonces mediante una conexión segura. Usa una VPN que esconda tu IP real, de modo que los troles no tengan ni la menor idea de dónde vives.

Qué hacer si estás bajo acoso

Si recibes insultos y amenazas dentro del juego, no discutas con los acosadores ni te rebajes a su nivel. En su lugar:

Instala un filtro de mensajes de chat, silencia a los compañeros de equipo que sean desagradables, bloquea los troles nefastos de modo que no puedan enviarte mensajes, y concéntrate en el juego.

Abandona la partida si tu paciencia se está agotando.

Remite tu queja al equipo de soporte y susténtala con pruebas.

Usa una conexión segura y no compartas información personal con otros jugadores, incluso si parecen ser amigables, y mucho menos si se muestran agresivos.

Origen: Qué puedes hacer si te acosan dentro de un juego | Blog oficial de Kaspersky

