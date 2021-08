Fans del US Open estrenan app basada en inteligencia artificial y nube híbrida

agosto 28, 2021

IBM, socio digital de US Open, anunció nuevas experiencias para los fans basadas en inteligencia artificial (IA) y nube híbrida, para que millones de fans de todo el mundo tengan toda la información sobre jugadores y partidos, y puedan vivir de forma única el icónico Grand Slam del tenis.

IBM está mejorando la experiencia de visualización del US Open, utilizando inteligencia artificial para mantener a los fans más informados sobre los jugadores y partidos con rankings y perspectivas en tiempo real, en la app US Open y el sitio USOpen.org. Los nuevos IBM Power Rankings with Watson y Match Insights with Watson corren en IBM Cloud con Red Hat OpenShift, y usan IA y procesamiento de lenguaje natural (NLP) para analizar datos y ofrecer información clave anticipándose a cada uno de los 254 partidos de singles. IBM Power Rankings con Watson y Match Insights con Watson también se integrarán a la transmisión del partido en ESPN y en el programa diario de la United States Tennis Association (USTA) “The Changeover.”

IBM Power Rankings with Watson: Lanzado en el Campeonato Wimbledon 2021, IBM Power Rankings with Watson ofrece rankings diarios basados en IA del ímpetu de los jugadores, que se usarán por primera vez en el US Open este año. Los sistemas típicos de rankings de tenis usan 52 semanas de datos históricos para cuantificar el desempeño de los jugadores. IBM Power Rankings va un paso más allá, al usar la historia más reciente de los jugadores. Combina análisis estadístico avanzado, las capacidades NLP de Watson Discovery y la nube abierta y segura de IBM para analizar datos de desempeño de los jugadores, relevar reseñas de los medios, medir el ímpetu de los jugadores y dirigir la atención de los fans a los partidos que no hay que perderse. El IBM Power Rankings Leaderboard se actualizará todas las mañanas del torneo antes de que comience el juego.

Match Insights with Watson: Match Insights with Watson usa Watson Discovery para generar informes basados en IA que ofrecen a los fans toda la información necesaria antes de cada partido de singles durante el torneo. Lanzado en 2020, Match Insights with Watson vuelve este año con características mejoradas que incluyen "In the Media" para extraer conocimientos clave de cada jugador a partir de fuentes de noticias confiables y "By the Numbers" que usa generación de lenguaje natural (NLG) para traducir estadísticas históricas en oraciones y luego con IBM Decision Optimization for Watson Studio ayuda a seleccionar la información para mostrar a los fans.

Match Insights with Watson usa Watson Discovery para generar informes basados en IA que ofrecen a los fans toda la información necesaria antes de cada partido de singles durante el torneo. Lanzado en 2020, vuelve este año con características mejoradas que incluyen “In the Media” para extraer conocimientos clave de cada jugador a partir de fuentes de noticias confiables y “By the Numbers” que usa generación de lenguaje natural (NLG) para traducir estadísticas históricas en oraciones y luego con IBM Decision Optimization for Watson Studio ayuda a seleccionar la información para mostrar a los fans. Nuevas características: IBM Power Rankings y Match Insights también permitirán a los fans a entender mejor qué dicen los datos sobre los jugadores antes de cada partido, con nuevas funciones, como “Likelihood to Win”, “Ones to Watch”, y “Upset Alerts”: Likelihood to Win (L2W): Un valor de confianza, expresado en porcentajes, asignado a cada jugador con respecto a la probabilidad de que gane el partido.​ Ones to Watch: Una perspectiva pre-torneo de jugadores, en la que IBM Power Ranking está cinco o más posiciones más arriba que su respectivo rango en el torneo.​ Es importante destacar que Ones to Watch fue probado este año durante Wimbledon. La solución, que utiliza IBM Watson, identificó a Matteo Berretini como jugador a observar, y llegó a la final. Upset Alerts: Los partidos identificados como “Upset Alerts” son aquellos en los que IBM Power Rankings favorece al jugador de menor rango, según lo definen las clasificaciones del torneo, como ganador, sobre la base de una mayor L2W.

IBM Power Rankings y Match Insights también permitirán a los fans a entender mejor qué dicen los datos sobre los jugadores antes de cada partido, con nuevas funciones, como “Likelihood to Win”, “Ones to Watch”, y “Upset Alerts”:

El trabajo que IBM realiza con USTA para US Open –incluye experiencias para los fans, seguridad in-situ y soporte tecnológico, entre otros servicios – construido sobre la infraestructura de nube híbrida que incluye IBM Cloud, Watson for Cyber Security y las capacidades de IA de grado empresarial de IBM Watson. Estas son las mismas tecnologías que IBM está usando para transformar las operaciones de clientes en una variedad de industrias en todo el mundo.

Tenis Fantasía en el US Open

Como novedad de este año, la USTA también está lanzando US Open Fantasy Tennis, que incluirá IBM Power Rankings y Player Insights sobre jugadores mediante el uso de IBM Watson Discovery. US Open Fantasy Tennis, la primera experiencia fantasía para el Grand Slam del tenis, da a los seguidores del deporte la oportunidad de crear un equipo de profesionales del tenis de fantasía que pueden seguir durante el torneo de dos semanas. US Open Fantasy Tennis será enriquecido con Player Insights para ayudar a los usuarios a contar con más información al momento de realizar las selecciones de su equipo de fantasía. Player Insights estará disponible dentro de la interfaz US Open Fantasy Tennis para ayudar a los usuarios a elegir un listado de fantasía de cuatro hombres y cuatro mujeres. Los datos de IBM Power Rankings y Player Insights cambiarán durante todo el torneo, lo cual dará a los usuarios la oportunidad de reevaluar su listado durante el período de “canje”. Los jugadores de fantasía recibirán puntos cada vez que sus jugadores seleccionados ganen un match (100 puntos), hagan un servicio (dos puntos cada uno) y quiebren el saque (cinco puntos cada uno).

Interactuar con fans de todo el mundo

“Nuestra alianza con IBM nos permite interactuar con millones de fans del tenis a través de conocimientos basados en datos y hace que el juego sea más accesible para todos los fans del deporte que miren o asistan al torneo,” comentó Kirsten Corio, Directora Gerente de Venta de Entradas, Hospitalidad y Estrategia Digital de USTA. “Detrás de escenas, IBM Cloud nos permite tener la flexibilidad y seguridad para promover nuestras operaciones remotas, innovar con nuevas funciones cada año, y asegurar que el torneo se desarrolle sin inconvenientes, incluyendo al equipo de USTA, los medios y los fans.”

Una encuesta reciente del IBM Institute for Business Value de más de 2600 adultos estadounidenses reveló cómo la pandemia de COVID-19 cambió radicalmente las preferencias de los consumidores y la experiencia de los fans durante los deportes. Según las respuestas obtenidas, se duplicó la proporción de adultos estadounidenses que miraron deportes tradicionales en plataformas digitales durante la pandemia (84%) en comparación con la pre-pandemia (41%), y el 60% de los adultos estadounidenses informaron que tecnologías como IA y computación en nube hacen que los deportes sean más atractivos para mirar.

“Desde el torneo totalmente virtual del año pasado, hemos aprendido todavía más sobre lo que buscan los fans y cómo la tecnología puede ayudar a llevar a cabo un torneo de esta escala,” señaló Noah Syken, Vicepresidente de Alianzas de Deportes y Entretenimiento de IBM. “Nos entusiasma traer ese conocimiento a nuestra alianza continua con la USTA, y ayudar a aprovechar nuestra especialización en IA y nube para que el torneo sea más atractivo para fans y jugadores, a través de plataformas digitales y nuevas experiencias para fans, además de la tecnología detrás de escena que respalda al torneo.”

Con el poder de la nube híbrida

IBM es el Socio Oficial en tecnologías de Nube e Inteligencia Artificial de la USTA desde hace 30 años. IBM diseña y desarrolla las experiencias digitales del US Open, que se entregan a través de la app y el sitio web del US Open, y experiencias de fans que contribuyen a la interacción globalmente e in-situ durante el torneo. Al igual que en años anteriores, las experiencias digitales de la USTA utilizan una combinación de plataformas locales y de nubes públicas y privadas, y se alimentan con una variedad de fuentes de datos y API. IBM aprovecha un enfoque de nube híbrida para recopilar, integrar y distribuir datos y aplicaciones en múltiples nubes y al mismo tiempo administrar una variedad de cargas de trabajo diferentes. Las soluciones innovadoras de este año se construyeron sobre IBM Cloud, y se usaron contenedores en Red Hat OpenShift. La flexibilidad de la nube permite velocidad en la innovación cada año, ya que los desarrolladores de IBM que construyen estas soluciones tienen la capacidad de escribir código para nuevas características una vez, e implementarlas en cualquier entorno de USTA.

Con la mayor transición de las experiencias al mundo online durante la pandemia, una arquitectura de nube híbrida dio a la operación digital de US Open la flexibilidad que necesitaba para el trabajo remoto, además de mantener la productividad y asegurar el mayor nivel comercial de seguridad de datos. Debido a las condiciones impuestas por la pandemia y aprovechando las lecciones aprendidas de la edición 2020 del US Open, el torneo está operando con una combinación de miembros de equipo en modalidad presencial y a distancia. Una arquitectura de nube híbrida posibilita que las operaciones remotas funcionen con resiliencia, escalabilidad y velocidad.

La edición 2021 del US Open tiene lugar del 30 de agosto al 12 de septiembre. Para ver la tecnología en acción, incluso los IBM Power Rankings diarios, visite USOpen.org, o use la app US Open en su móvil, disponible en los app stores de Apple y Android.

