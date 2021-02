Google Meet: Así podrás comprobar audio y video antes de una reunión

febrero 3, 2021

Google Meet ahora está agregando una nueva función al servicio que le permitirá obtener una vista previa de la calidad de audio y video antes de unirse a una reunión. La función agrega un nuevo botón «Verifique su audio y video» en la pantalla que aparece justo antes de unirse a una reunión para ayudarlo a verificar rápidamente si su configuración está funcionando como se esperaba.

Google revela que el nuevo botón «Verifique su audio y video» lo llevará a una nueva página de «sala verde». Una sala real donde los usuarios pueden realizar una comprobación general de su audio y video. Esto lo ayudará a detectar problemas como un micrófono silenciado involuntariamente, un monitor de pantalla secundario con una conexión de auriculares o altavoz faltante u otros problemas de audio como una calidad de sonido deficiente antes de unirse a una videollamada. El botón «Verifique su audio y video» está visible en la parte inferior de la interfaz de usuario.

La sala verde de Google Meet le mostrará:

Un video de su cámara web que lo ayudará a verificar la calidad de su video de un vistazo. Debajo de la transmisión de video, encontrará tres opciones de dispositivo que le permitirán elegir su micrófono, altavoz y cámara preferidos. Una vez que esté satisfecho con la calidad, puede hacer clic en el botón ‘Siguiente’ en la parte inferior para confirmar la configuración y luego continuar para unirse a la reunión.

La compañía destaca en su página de WorkSpace que con esta función, el usuario «puede unirse a las reuniones con la seguridad de que su tecnología funciona y de que los demás lo verán de la manera que desea».

La implementación de la nueva función continuará gradualmente durante los próximos 15 días y sigue a la introducción de las tres nuevas opciones para crear una nueva reunión introducidas hace unas semanas. Vale la pena señalar que la función estará disponible para los usuarios de Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard y Enterprise Plus. Además, también estará disponible para clientes de G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education, Nonprofits y organizaciones sin fines de lucro.

