Google permitirá desactivar funciones inteligentes como la organización automática de correos

noviembre 16, 2020

Gmail está a punto de obtener dos nuevas configuraciones para desactivar el uso de datos que ayudan a Google a ofrecer funciones inteligentes y experiencias de personalización. Esta nueva configuración le permitirá deshabilitar funciones inteligentes como la clasificación automática de correos electrónicos en la categoría principal, social y de promociones, o redacción inteligente mientras escribe un correo electrónico, e incluso tarjetas de resumen que aparecen encima de los correos electrónicos. Los usuarios también obtendrán la capacidad de deshabilitar funciones de personalización como el Asistente de Google para recordarle su próximo pago de factura, o incluso viajar agrupando sus itinerarios.

En su blog, Google ha confirmado que estas dos nuevas configuraciones estarán disponibles en Gmail en las próximas semanas. Estas nuevas configuraciones sirven para controlar si sus datos en Gmail, Meet y Chat se pueden usar para ofrecer «funciones inteligentes» en estos y otros productos de Google. Deshabilitar esta configuración evitará que Google utilice sus datos para brindarle estas experiencias personales. Estas opciones se pueden habilitar / deshabilitar en cualquier momento en la configuración de Gmail.

Si elige no permitir que las funciones inteligentes en Gmail, Chat y Meet usen sus datos:

Entonces no obtendrá la categorización automática de correo electrónico en las bandejas de entrada de Promociones, Social y Principal. No podrá usar redacción inteligente mientras escribe un correo electrónico. Tampoco verá tarjetas de resumen para compras, reservas de viajes y seguimiento de paquetes, ni tampoco habrá ninguna creación de eventos de calendario a partir de fechas y otros detalles en los correos electrónicos.

Del mismo modo, si elige no personalizar otros productos de Google con sus datos de Gmail, Chat y Meet, el Asistente de Google no podrá ofrecerle recordatorios de facturas, Google Maps no ofrecerá reservas en restaurantes y Google Pay no aparecerá.

Google explica en su blog:

«Las funciones inteligentes se basan en sus datos para ahorrarle tiempo y brindarle una experiencia más útil. Queremos que las use porque encuentra valor al usarlas, no porque simplemente estén ahí». El gigante tecnológico dice que estas nuevas configuraciones estarán habilitadas para un usuario individual de Gmail e incluso para un administrador de Google Workspace.

Origen: Google to Allow Disabling of Smart Features and Personalisation in Gmail, Chat, Meet | Technology News

[+] Videos de nuestro canal de YouTube