noviembre 15, 2020

En tiempos de cámaras cuádruples y el apartado fotográfico como protagonista en muchos teléfonos, es conveniente tener ciertas pautas para exprimir al máximo la cámara de tu móvil. La fotografía no deja de ser un arte, y como todo arte, la subjetividad hace acto de presencia. No obstante, hay algunos consejos para mejorar las fotos. En esta Ayuda vamos a contarte desde lo más básicos hasta algunos que quizás no conozcas.

Consejos para mejorar las fotos hechas con el celular

Limpia la lente: el primer consejo y el más básico, pero no se suele tener en cuenta la cantidad de veces que perdemos calidad en la fotografía por no tener la lente 100% limpia. Lleva una gamuza cuando quieras salir a hacer fotos o, en su defecto, utiliza una prenda suave, como una camiseta.

Utiliza luz natural siempre que puedas: la fotografía es luz, y cuando más abundante y natural sea, mejor. Con baja luz el desempeño de todos los teléfonos baja, incluso en gama alta, así que intenta huir de la luz artificial y valerte de la natural, cuando se pueda.

Activa el HDR: en algunos teléfonos el modo HDR no se activa por defecto. Tras nuestras pruebas, es bastante recomendable dejarlo activo, sobre todo por el control que hace de las altas luces.

El flash no es tu aliado: el flash LED de nuestros teléfonos, aunque ha avanzado en los últimos años, es bastante agresivo y envuelve la fotografía de una luz muy agresiva. Suele ser recomendable, si lo tenemos, activar el modo noche o valernos de otra fuente de luz artificial menos agresiva.

Activa la cuadrícula: la cuadrícula no suele venir activa por defecto en los smartphones, pero es esencial para encuadrar la escena. No tienes más que activarla desde el menú de ajustes, y con ella te ahorrarás más de un disgusto por un encuadre mal hecho.

¿Modo manual o IA?

No te compliques con el modo manual: a pesar de que el modo manual está pensado para sacarle partido a las fotografías, la exposición y enfoque ya se pueden controlar en modo automático. Si queremos tener una instantánea genial en pocos segundos (la gracia de usar un móvil), no te compliques y gestiona la exposición desde el modo automático.

Desactiva el modo IA de tu teléfono: la IA ha venido a ayudarnos a reconocer escenas y aplicar valores predeterminados en las mismas. Por desgracia, en buena parte de los casos tan solo obtenemos una gran sobresaturación, así que recomendamos desactivar la IA para obtener la fotografía más natural que nos pueda dar el sensor. Si queremos vitaminarla, siempre podemos editarla posteriormente.

El sensor principal es tu gran aliado: a pesar de que los móviles tienen múltiples cámaras, el sensor principal sigue siendo el mejor. Salvo contadas excepciones (sobre todo en gama alta), la pérdida de calidad con los sensores ultra gran angular o macro es bastante notable, así que el sensor principal se puede convertir en un gran aliado. Con una sola cámara puedes hacer mucho más de lo que piensas.

Una vez hecha la foto, gran parte de la magia viene al retocarlas.

Si quieres retocar un poco, potencia lo básico: cualquier editor de fotos, incluido el nativo de tu teléfono, te dejará tocar valores básicos como la exposición, el contrate o el detalle. La clave en una edición sencilla es no colarse aplicando estos valores de forma muy agresiva. Suele bastar con tocar un poco cada parámetro para tener una imagen mejor que la que hemos tomado.

Ajusta el encuadre: si la fotografía no está perfectamente cuadrada, a la hora de editarla tenemos la oportunidad de redimir nuestro error. Ten en cuenta que un reencuadre suele venir de la mano de un pequeño recorte en la fotografía, por lo que podemos perder algo de calidad. No obstante, si el reencuadre es ligero no notaremos dicha pérdida.

Usa filtros predeterminados o creados por ti: los filtros pueden mejorar tu fotografía o arruinarla por completo. Aquí no podemos decirte lo que está bien y lo que está mal, ya que es cuestión de gustos. Más adelante hablaremos de apps para editar, con algunos filtros que suelen funcionar siempre. También puedes crearlos tú, y aplicarlos dentro de aplicaciones que también te detallaremos.

Intenta no romper la calidad de la foto: aunque suene extraño, darle demasiada nitidez, exposición o valores básicos a la fotografía la puede destrozar por completo. Fíjate siempre en la calidad original de la foto, e intenta que tu edición no genere artefactos extraños ni acabe con lo que ha logrado captar el sensor de tu teléfono.

Las mejores apps para retocar tus fotos…

Sigue leyendo: 14 consejos para mejorar fotos hechas con el móvil y las mejores apps para hacerlo

[+] Videos de nuestro canal de YouTube