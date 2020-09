Home office: ¿Cuál es la mejor impresora para el teletrabajo?

septiembre 23, 2020

La necesidad de una impresora en el hogar ha aumentado en los últimos meses a medida que más personas se inician en el teletrabajo o simplemente reciben clases online desde casa y ahora necesita una home office. Nos referimos, por ejemplo, a un padre que necesita imprimir guías del colegio para su hijo o tal vez, de repente una oficina del gobierno exige que le envíes un formulario por correo postal. Cualquiera que sea la razón, si necesitas una impresora, encontrar una no es difícil. Las impresoras no han cambiado mucho en los últimos años, simplemente se han vuelto más eficientes y menos costosas.

Deberás elegir entre impresoras láser y de inyección de tinta, a color o monocromáticas, y dispositivos de solo impresión o multifuncionales. También deberá decidir entre comprar o alquilar una impresora, con todas las ventajas del servicio y actualización tecnológica que el modelo de arrendamiento incluye. En este artículo repasaremos algunas de las alternativas a las que te enfrentarás y algunas de las características que seguramente querrás tener en una nueva impresora para home office. Eso sí, la decisión es tuya y dependerá exclusivamente de tus necesidades.

Si no has comprado una impresora últimamente o si no has necesitado una impresora hasta ahora, es buena idea dar un repaso rápido sobre las diferencias entre las impresoras de inyección de tinta y las láser. Lo haremos de una forma muy elemental, pero te dará una idea general de cómo funcionan.

Impresoras láser frente a las de inyección de tinta

Imagen por WUTTISAK PROMCHOO vía Shutterstock

Las impresoras de inyección de tinta rocían diminutas gotas de tinta líquida en una página. Hay varios tipos de sistemas de suministro de inyección de tinta, pero la mayoría de los sistemas de consumo utilizan cartuchos de tinta más un cabezal de impresión que separa la tinta en gotas casi microscópicas.

Las impresoras láser crean electricidad estática en un tambor giratorio dentro de la impresora. La electricidad estática atrae el tóner que es “la tinta” en forma de polvo que usa este tipo de impresoras y que se funde sobre el papel. Si bien los cartuchos de tóner inicialmente cuestan más que los cartuchos de tinta, también duran mucho más que la tinta líquida.

Hay otras ventajas que las impresoras láser tienen sobre las impresoras de inyección de tinta, a menos que necesite color. Son más rápidas que las impresoras de inyección de tinta y la calidad de su impresión de texto es más precisa, aunque las impresoras de inyección de tinta actuales son lo suficientemente precisas para adaptarse a la mayoría de los documentos de una home office.

Una forma de decidir si comprar una impresora láser o de inyección de tinta es averiguar qué quieres hacer con ella. Si el color no es importante para ti, entonces una impresora láser será más rentable y más rápida. Pero si deseas imprimir a colo la obra de arte que tus hijos hicieron en la tablet, o imprimir una fotografía ocasional, entonces probablemente necesites un equipo de inyección de tinta.

Impresoras multifuncionales

Si te ves haciendo teletrabajo desde casa en el futuro previsible o incluso si no lo haces, es posible que desees considerar para tu home office una impresora multifuncional también conocida como AIO por las siglas en inglés de “todo en uno”. Estos dispositivos no solo imprimen desde tu computadora, sino que te permiten escanear documentos existentes y copiarlos o guardarlos como archivos. Algunos también te permiten enviar por fax o por email un documento escaneado. Son muy útiles para mantener al mínimo el papeleo en tu hogar, ya que puedes escanear y guardar la mayoría tus documentos de papel en archivos PDF.

Claro, puedes usar la cámara de tu teléfono para escanear y cargar documentos. Si solo ocasionalmente necesitas escanear un documento, esto podría ser suficiente para ti. Sin embargo, un documento escaneado por un buen escáner siempre tendrá gran calidad.

La mayoría de las impresoras multifuncionales para el consumidor te permitirán copiar e imprimir cualquier papel de hasta A4, usado habitualmente para documentos. También tienes la opción de impresoras que te permitirán manejar un papel de hasta A3 que es un tamaño grande para afiches, por ejemplo.

Entradas y salidas del papel

Imagen: scyther5 vía Shutterstock

La mayoría de las impresoras actuales funcionan tirando el papel desde el frente, pasándolo por un tambor o rodillo y luego sacándolo a la bandeja de salida, también al frente. Sin embargo, si estás imprimiendo en papel más grueso o cartulina y no deseas doblar el papel; en ese caso, es posible que desees buscar una impresora que tenga una bandeja de entrada en la parte posterior de la impresora, de modo que el papel pase por el equipo en línea recta.

Algunas impresoras también tienen más de una bandeja de papel al frente, lo que te permite, por ejemplo, tener a disposición papel de diferentes colores o tener una bandeja para papel A4 y la otra para papel A3.

Precio por página

Sin duda, el mayor gasto de una impresora no es la impresora en sí ni el papel, es la tinta. Por lo general, puedes encontrar el rendimiento por página para cada equipo entre las estadísticas publicadas por el fabricante. Pero incluso cuando el rendimiento de la página está disponible, debes tener en cuenta que esas cifras las ofrece el fabricante, por lo que la cantidad de páginas que obtiene por cartucho suele ser optimista. Aún así, esto puede darte una idea clara de lo que estás enfrentando.

Origen: Quale è la migliore stampante per lo smart working

[+] Videos de nuestro canal de YouTube