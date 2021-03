Huawei p30 Pro y sus características técnicas

marzo 4, 2021

Cuando hablamos de adquirir un teléfono inteligente siempre queremos escoger el mejor, aquel que no solo se adapte a nuestras necesidades, sino también a nuestro bolsillo, entre tantas posibilidades se encuentra el Huawei p30 Pro y características técnicas.

Conocer las especificaciones de cada equipo nos permite hacer la opción por aquel que más se adapte a las necesidades del día a día, es la garantía de que el mismo será de gran utilidad.

Huawei 30p Pro

Huawei 30p Pro cuenta con una serie de detalles y características únicas que lo convierten en un smartphone de gran utilidad, posee una pantalla Full HD+ de 6.47 pulgadas, este tipo de pantalla por lo general facilitan el uso del mismo con mayor holgura para manipularlo, lo que resulta mucho más cómodo.

Puedes conseguirlo en una gran variedad de colores, para que escojas de acuerdo a tu personalidad.

Trae un procesador Huawei Kirin 980 Octa – Core Processor, Dual NPUs (Neural-network Processing Unit) y 2 x Cortex-A76 Based 2,6 GHz + 2 Cortex-A76 Based 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 1,8 GHz, lo que hace del mismo un equipo con grandes alcances.

Cuenta con Sistema Operativo 9.1 en base a Android 9, por otra parte, vale la pena destacar su alta capacidad de almacenamiento ya que dispone de una memoria de 6 GB RAM + 128 GB ROM y 8 GB RAM + 128, 256 o 512 GB ROM, si eres de los que constantemente requieres guardar informaciones, este es ideal para ello.

Debes considerar que la capacidad real cambia cuando se instalan o actualizan ciertas aplicaciones, por lo que la misma puede verse modificada un poco.

Cámara y batería

Huawei 30p Pro te ofrece una alta calidad en sus fotografías, su cámara trasera: Leica Quad Camera es de 40 MP, con un enorme lente angular, apertura f/1.6, OIS + 20 MP de igual lente con apertura f/2.2 + 8 MP teleobjetivo con apertura f/3.4 OIS.

Además, cuentas también con su cámara TOF Huawei con enfoque láser, por detección de fase y por contraste, acepta AIS que es la estabilización de imagen mediante IA.Los pixeles de la foto están sujetos a variación en las diferentes tomas que se realice.

Por último, su cámara frontal es de 32 MP con apertura f/2.0, de igual forma los pixeles varían de acuerdo al capture que se haga.

En relación a la batería la misma es de 4.200 mAh, es decir, que su capacidad real está sujeta a variación según cada equipo, además la misma no se puede extraer, intentar hacerlo puede generar daños al teléfono, si tienes la necesidad de revisar o chaquear, lo ideal es buscar un centro autorizado Huawei.

Equipo de alta resistencia

Nos encontramos frente a un smartphone de gran calidad y a todo terreno, ya que fue diseñado para resistir salpicaduras, agua y polvo.

Sin embargo, la misma no va con el tiempo de vida del móvil, pues esta capacidad de resistencia puede variar con el uso y deterioro que se le vaya causando al mismo con el tiempo, si el teléfono fue expuesto al agua y se encuentra húmedo se recomienda no cargarlo, a fin de no causar daños.

Red disponible

En relación a la red disponible, el mismo ofrece VOG -L29, para la tarjeta SIM principal 4G, 3G y 2G al igual que para la tarjeta SIM secundaria.

Huawei p30 Pro es una excelente adquisición, sus características particulares te permitirán hacer un excelente uso con el mismo y sacarle el mayor de los provechos.

Considerando que estos equipos se han convertido indispensables en nuestro día a día lo mejor siempre, antes de adquirir uno, es considerar su gran calidad.

