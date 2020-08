Instagram y Facebook unen sus chats y pronto también Whatsapp 

agosto 16, 2020

Facebook empieza a fusionar los sistemas de mensajería de Instagram y Facebook Messenger. Los usuarios que hayan recibido la notificación podrán charlar sin necesidad de cambiar de una a otra aplicación. Un primer paso hacia la integración total de sus chats que incluirá también a WhatsApp. Hace tiempo que Facebook anunció su intención de unificar los sistemas de mensajería de sus aplicaciones. De este modo, los usuarios de Instagram, WhatsApp y Facebook Messenger podrían hablar entre ellos sin necesidad de cambiar de una aplicación a otra.

Pues bien, podríamos decir que una primera fase ya ha comenzado. Algunos usuarios están empezando a recibir un anuncio en Instagram donde se les indica que si actualizan podrán comunicarse con los usuarios de Facebook Messenger sin necesidad de cambiar de aplicación.

Los usuarios que actualicen el sistema de mensajería van a ver en un primer momento cómo cambia a nivel de diseño su interfaz. Además de esos cambios que afectan a elementos como el icono del avión de papel que pasa a ser similar al de Facebook Messenger, también verán que tiene la capacidad de reaccionar con cualquier emoji, usar la opción de deslizar el dedo para responder a los mensajes o bien el poder charlar con aquellos usuarios que tengan y usen Facebook.

En caso de no aceptar todos estos cambios no estarán visibles, pero parece que los usuarios de Facebook Messenger sí podrán seguir enviando una solicitud a los de Instagram para charlar. En dicha notificación se incluiría un enlace con información relacionada con la política de privacidad de Facebook y las opciones para que este cambio se aplique o no.

Lo que sí hay que advertir es que si bien puedes charlar desde Facebook Messenger con tus amigos de Instagram, desde Instagram no puedes charlar con los contactos que tengas en Facebook Messenger. Se supone que todo eso llegará más adelante, según vaya avanzando toda esa integración que busca ir más allá de estas dos apps.

