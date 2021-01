enero 3, 2021

¿Quieres que escribir en Android sea fácil y genial? En Play Store, hay toneladas de apps de teclado que puedes instalar. Desde aplicaciones simples hasta con muchas funciones. De ligeras a pesadas. Todo está ahí. Por tanto, hacer una selección es algo que hay que hacer para encontrar el que mejor se adapte a tus necesidades. Aquí proporcionamos algunas reseñas de aplicaciones recomendadas en Play Store.

Lista de las mejores apps de teclado para Android

1. Facemoji:

Facemoji es una excelente opción para aquellos que buscan un teclado con lindos emojis. Aquí, hay más de 3.600 emojis que se pueden usar. Lo que es interesante es que Facemoji también te permite enviar pegatinas divertidas y GIF a través de Facebook, WhatsApp, Twitter y otras redes sociales. Esta app es gratis y con temas interesantes ya que también puede cambiar el fondo del teclado libremente según lo que desee. Curiosamente, en este app puedes elegir el modo QWERTY, AZERTY o QWERTZ. Facemoji obtiene más de 50 millones de descargas con 4.6 de 5 estrellas. El total de reseñas entrantes es de más de 700 mil. Descarga Facemoji aquí.

2. Gboard

Gboard o The Google Keyboard es una aplicación cuyas descargas han alcanzado más de mil millones. Esto significa que Gboard es una de las aplicaciones favoritas porque es la elección de muchas personas. Curiosamente, el tamaño de Gboard varía mucho según el dispositivo en el que esté instalado. Por lo tanto, incluso si tiene un teléfono celular antiguo con un sistema operativo antiguo y una pequeña RAM, Gboard aún se puede instalar allí. Gboard tiene muchas funciones, que incluyen escritura deslizante, búsqueda de emojis, GIF, escritura multilingüe y Google Translate. Lo más interesante aquí es una función de escritura por voz que obviamente le permite escribir por voz. El número total de reseñas enviadas para Gboard ahora ha alcanzado los 7 millones con 4.5 de 5 estrellas en Play Store. Descarga Gboard aquí.

3. Microsoft SwiftKey

SwiftKey es una aplicación de teclado que tiene muchos instaladores. Se le han dirigido más de 500 millones de descargas. Para las calificaciones, SwiftKey obtiene 4,3 de 5 estrellas. El total de reseñas alcanzó los 3,6 millones. Con esta aplicación, puede escribir rápido. De hecho, existe una función de autocorrección que también se puede utilizar rápidamente. Esta función de autocorrección puede adaptarse del idioma a los apodos en poco tiempo. SwiftKey es un teclado que no solo se puede usar para enviar texto, sino también emojis y GIF. Actualmente, esta aplicación admite más de 400 idiomas. Descarga SwiftKey aquí.

4. Teclado Kika

La siguiente opción es Kika. Con esta app, puede escribir texto en el menú de mensajes, correo electrónico, en notas. También puede compartir emojis con GIF en las redes sociales. Hay muchas opciones divertidas de GIF que se pueden usar. Lo que es interesante, puede personalizar la apariencia del teclado, tanto en términos de color como de fondo. Es aún más interesante porque el fondo del teclado puede usar fotos en la galería de Android. Hay más de 150 diseños en Kika con varias opciones de idioma. Con características interesantes como esa, no es de extrañar que Kika haya obtenido más de 10 millones de descargas con una calificación de estrellas de 4.7 sobre 5. Descarga Kika aquí.

5. Minuum

Minuum tiene un lema como una aplicación de teclado que es de tamaño pequeño, pero no es un problema para las personas con dedos grandes. El diseño de la aplicación se ha ajustado para que no te distraiga mientras escribes. Si está acostumbrado a escribir con una mano, Minuum es una excelente opción. La aplicación también es gratuita para los usuarios. Otra característica que está en Minuum es la elección de modelos de diseño alfabético. Entre ellos se encuentran QWERTZ, AZ y AZERTY. Minuum obtiene descargas de más de 500 mil en Play Store. La estrella está ahora en 4.0 de 5 con hasta 20 mil reseñas. Descarga Minuum aquí.

6. Teclado Fleksy

Fleksy viene con características atractivas básicas. Aquí hay funciones de texto, emojis y GIF. También hay más de 100 temas entre los que elegir. Aparte de eso, también puede crear temas personalizados únicos e innovadores. Acerca del tamaño, Fleksy ofrece opciones de grandes a pequeñas. Por lo que es más flexible según las necesidades del usuario. Hay más de 65 idiomas en esta aplicación. Bastante completo y apoyará las necesidades de escritura. Lo mejor de todo es que todas las palabras que escribe solo se almacenan localmente en su dispositivo personal. Fleksy no espiará a sus usuarios. Para usar esta función, los usuarios no necesitan ingresar al modo incógnito. Fleksy ahora ha logrado más de 5 millones de descargas con 4.2 de 5 estrellas. Las revisiones totales provienen de 260 mil usuarios. Descarga Fleksy aquí.

7. Teclado LED de neón

Como su nombre lo indica, esta aplicación de teclado tiene una función LED que la diferencia de otras aplicaciones. Esta Neon LED de Cute Wallpapers Studio es una aplicación simple y fácil de usar. Al usar la app, la apariencia de su teléfono celular será más colorida y no aburrida. Lo que es interesante, aquí también hay efectos geniales y una función de diseño de cambio de tamaño. Es decir, puede cambiar el tamaño del teclado según las necesidades de la mano. Neon LED recibió más de 10 millones de descargas con 4.7 estrellas de un total de 250 mil reseñas. Descarga LED de Neon aquí.

8. Go Keyboard

Go Keyboard tiene una gama completa de funciones, que incluyen más de 10.000 temas coloridos, más de 1.000 GIF y emojis, más de 100 fuentes y más de 60 idiomas. Con Go Keyboard, también puede usar fotos personales como fondo para el teclado. Esta aplicación es muy segura porque no almacena información confidencial como números de tarjetas de crédito, PIN y otros. Curiosamente, puede crear un avatar personal con esta aplicación. Go Keyboard ha recibido más de 100 millones de descargas con 4,5 estrellas de 4,7 millones de reseñas. Descarga GO Keyboard aquí.

9. Play Keyboard

Esta aplicación te permite escribir texto de una manera súper fácil y divertida. Si quieres usar emojis, también puedes usar la palabra lol para reír y amor para el corazón. Incluso puedes crear emojis personalizados con tus mejores amigos. Los colores de esta aplicación también tienden a ser coloridos, por lo que no será aburrido. Play Keyboard ha recibido más de 1 millón de descargas con 4,6 estrellas de 30 mil reseñas. Descarga Play Keyboard aquí.

Esas son algunas de las apps de teclado actuales que puedes instalar en Android. Elija cuál es el mejor. Tenga en cuenta que las aplicaciones anteriores son específicamente para alfabetos.

Origen: Las 9 mejores aplicaciones de teclado de Android, hacen que la escritura sea genial en su teléfono celular – Jatimtech

[+] Videos de nuestro canal de YouTube