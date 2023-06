Los mejores juegos de móviles gratis para personas mayores

junio 12, 2023

Los videojuegos se han convertido en una de las principales fuentes de entretenimiento para los usuarios, especialmente para aquellos de avanzada edad que disponen de mucho tiempo libre. Existen numerosos juegos de móviles gratis destinados a personas mayores, diseñados con el objetivo de agilizar la memoria y estimular los sentidos a medida que pasan los años. A continuación, presentamos una selección de los mejores juegos gratuitos en esta categoría.

Imagen vía Depositphotos

Es importante destacar que todos los juegos mencionados en esta publicación no tienen ningún costo, por lo que no tendrás que desembolsar ni un solo céntimo para disfrutarlos. Estos títulos se caracterizan por contar con mecánicas de juego sencillas de controlar y aprender, lo que garantiza que tu abuelo no tendrá problemas para comenzar a jugar y divertirse cuando se sienta aburrido.

Juegos perfectos para personas mayores

A continuación, te presentamos una selección de juegos ideales para personas mayores que puedes descargar en dispositivos Android. Para ello, simplemente accede a Google Play Store y busca el nombre del juego que desees, aunque también te proporcionamos un botón junto a cada uno de ellos para facilitar el acceso directo.

Sudoku

El Sudoku es un clásico juego de lógica que ha ganado popularidad en los últimos años. Consiste en rellenar una cuadrícula de 9×9 con números del 1 al 9, asegurándose de que no se repitan en la misma fila, columna o subcuadrícula de 3×3. Este juego estimula el razonamiento, la concentración y la paciencia. Además, ofrece diferentes niveles de dificultad para adaptarse a las habilidades de cada jugador y se puede jugar sin conexión a internet.

