Microsoft 365 Básico vs Microsoft 365 Personal: ¿Cuál es mejor?

enero 17, 2023

Microsoft 365 Basic estará disponible el 30 de enero de 2023, y todos los miembros existentes de OneDrive de 100 GB pasarán automáticamente al nuevo plan una vez que esté activo. Pero con el lanzamiento de un nuevo nivel de suscripción, ¿cómo se compara con una de las otras opciones populares de nivel para una sola persona, Microsoft 365 Personal? Vamos a desglosar las diferencias clave entre estos dos planes para que pueda decidir cuál se adapta mejor a sus necesidades.

El plan Básico es mucho más barato

El último nivel de Microsoft es el plan más barato disponible, con un precio de solo $ 1.99 al mes o $ 19.99 al año. Como ya mencionamos, cualquier persona que actualmente sea miembro del plan OneDrive de 100 GB pasará automáticamente a este nuevo plan el 30 de enero, por lo que no tendrá que preocuparse por registrarse por segunda vez.

Microsoft 365 Personal es un poco más caro, con un precio de $6,99 al mes, o $69,99 al año. El precio más alto de este plan se refleja en todas sus funciones incluidas, que abordaremos en las próximas secciones, pero lo hace menos accesible que el plan básico de Microsoft 365.

Más almacenamiento con Microsoft 365 Personal

Como sugiere el nombre, Microsoft 365 Personal está desarrollado para que lo use una sola persona y viene con 1 TB de almacenamiento en la nube. 1 TB de almacenamiento debería ser más que suficiente para la mayoría de las personas que no realizan cargas de trabajo intensas y pesadas, por lo que es una opción ideal para cualquiera que desee guardar archivos multimedia o un par de películas.

Microsoft 365 Basic vendrá con 100 GB de almacenamiento en la nube y no parece que se pueda actualizar en ninguna capacidad.

Si sabe que necesita una gran cantidad de almacenamiento para contenido de TV o archivos de trabajo, Microsoft 365 Personal es probablemente la mejor opción, ya que es posible que se quede sin 100 GB con bastante rapidez si se usa con frecuencia.

Sin acceso a las versiones de escritorio de las aplicaciones Word, Excel y Powerpoint con el plan Básico

Aquellos que elijan unirse al plan Microsoft 365 Personal tendrán acceso a versiones de escritorio de aplicaciones como Word, Excel y Powerpoint, entre muchas otras. Los miembros tendrán acceso al modo sin conexión, así como a funciones premium, como asistencia inteligente para obtener sugerencias avanzadas de redacción, oratoria y diseño.

Mientras tanto, el plan básico de Microsoft 365 no incluye acceso a las versiones de escritorio de estas aplicaciones, sin embargo, los usuarios podrán acceder a ellas a través de la web o de las variaciones móviles. Tanto la opción web como la móvil no son tan poderosas como la versión de escritorio, ya que carecen de algunas de las características más premium.

Por ejemplo, las plataformas web y móvil no tienen guías de alineación, no hay herramientas de revisión avanzadas y los usuarios no pueden crear citas o una bibliografía. Esto puede hacer que Microsoft 365 Personal sea la opción más atractiva para los estudiantes o trabajadores que necesitan crear documentos largos y citados regularmente.

Microsoft 365 Personal funciona con más dispositivos

A pesar de que ambos planes se han desarrollado para que los use una sola persona, Microsoft 365 Personal es la opción más accesible en general. Los miembros personales pueden usar hasta cinco dispositivos simultáneamente, lo que significa que puede cambiar fácilmente entre una computadora portátil, un teléfono móvil, una PC y una tableta.

Hasta donde sabemos, el plan básico de Microsoft 365 se puede usar en un solo dispositivo a la vez, lo que lo hace un poco menos fluido que la opción alternativa. El plan Básico debe ser compatible con los mismos dispositivos que el plan Personal, que incluye Mac, PC, iPhone, iPad, así como teléfonos y tabletas con Android.

Origen: Microsoft 365 Básico vs Microsoft 365 Personal: ¿Cuál es mejor?