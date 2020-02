MIUI 11 prueba función que avisa cuando apps usan permisos confidenciales

febrero 13, 2020

Con nuestros teléfonos convirtiéndose en una especie de muleta en nuestra vida cotidiana, hay muchos posibles abusos que pueden tener lugar a través del teléfono inteligente de alguien. MIUI 11 está presentando una nueva característica de seguridad para advertirle cuando una aplicación está usando permisos confidenciales.

La característica se llama «Registros de comportamiento de la aplicación» en MIUI 11, y se registra cuando las aplicaciones inician otras aplicaciones en segundo plano o cuando usan permisos confidenciales. El comportamiento registrado es el siguiente:

Inicio automático en segundo plano

Inicio de cadena (aplicación que inicia otra aplicación)

Usando ciertos permisos

Realizar acciones sensibles

Las «acciones sensibles» en MIUI 11 aparentemente incluyen lo siguiente:

Grabar audio en segundo plano

Acceder a eventos del calendario

Acceder al historial de llamadas

Haciendo una llamada telefónica

Tomar fotos o grabar videos

Acceder o guardar elementos en el portapapeles

Accediendo a contactos

Accediendo a su ubicación

Acceso a datos del sensor

Leer tus mensajes de texto

Acceso a la información de la actividad

Acceso a la información del dispositivo

Leer tu número de teléfono

Acceder o guardar archivos en segundo plano

La lista es bastante larga, y el usuario puede controlar si recibe o no notificaciones cuando se detecta una aplicación utilizando estos permisos. Se puede ajustar por aplicación, de modo que una aplicación en la que confía no pueda enviarle correo no deseado con notificaciones.

La función se encuentra actualmente en prueba y es posible que todavía no esté disponible en todos los dispositivos MIUI 11. Es un paso en la dirección correcta para la privacidad e incluso va más allá de lo que Google ya ofrece como parte de Android 10. ¡Esperamos su potencial crecimiento y mejora en el futuro!

