Netflix para Android agrega botón ‘bloqueo de pantalla’ para evitar toques accidentales

abril 21, 2020

¿Alguna vez ha estado viendo un programa de televisión o una película en su teléfono inteligente y tocó accidentalmente la pantalla, lo que provocó que el contenido se detuviera o se moviera por la línea de tiempo? Si es así, te alegrará saber que Netflix para Android ha agregado un nuevo botón de «bloqueo de pantalla» para evitar exactamente eso.

Imagen por Dragon vía Shutterstock

Lanzado en los últimos días a su aplicación de Android, este nuevo botón en la aplicación móvil de Netflix hace que los toques accidentales sean esencialmente imposibles. Después de comenzar una transmisión en Netflix, los controles en pantalla ahora muestran «bloqueo de pantalla» como una opción junto con opciones para episodios, subtítulos y más. Al presionar este nuevo botón, se elimina la totalidad de la interfaz de usuario de Netflix, incluida la reproducción / pausa y el depurador de la línea de tiempo, y solo muestra un icono de bloqueo. Para recuperar la IU, deberá presionar el icono dos veces. Después de eso, toda la interfaz de usuario vuelve a jugar y podrás usar todo de manera normal. Si también desactiva la función, puede volver a activarla fácilmente.

Esta no es realmente una forma infalible de evitar que los niños más pequeños presionen elementos de la interfaz de usuario, pero será eficaz para evitar toques accidentales y podría ser útil para niños pequeños o niños realmente pequeños que aún no pueden leer. Hasta donde sabemos, esta función debería implementarse para todos los usuarios de Netflix en Android. Llegó como parte de un cambio en el lado del servidor y no parece estar en vivo en iOS.

Origen: El botón de bloqueo de pantalla de Netflix bloquea los toques en los dispositivos Android – 9to5Google

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios