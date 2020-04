Nokia 7.2 obtiene actualización de Android 10 con parche de seguridad de marzo

abril 1, 2020

HMD Global anunció el inicio del lanzamiento de la actualización de Android 10 para el Nokia 7.2. Este teléfono fue lanzado en septiembre pasado, con Android 9 Pie. Aunque, como la mayoría de los otros Nokia, es parte del programa Android One, que en teoría debería garantizar actualizaciones rápidas del sistema operativo Android, obviamente eso no está funcionando como debería. Android 10 ya ha estado fuera por más de seis meses en este momento, y muchos otros teléfonos que no son parte de Android One se han actualizado a esta versión.

La actualización de Android 10 para el Nokia 7.2 tiene la versión de software 2.250, y como se trata de una versión casi estándar, obtienes todo lo que Google incluyó en Android 10 el año pasado. El tema oscuro de todo el sistema, la respuesta inteligente, la navegación por gestos a pantalla completa, los controles adicionales para la privacidad y la ubicación, ese tipo de cosas. Junto con las nuevas funciones, la actualización también incluye el parche de seguridad de Android de marzo de 2020.

De todos modos, vamos a llamarlo «mejor tarde que nunca». Los despliegues de HMD aparentemente se han retrasado por la pandemia de COVID-19 y, sin embargo, la compañía solo anunció los problemas a principios de este mes. Como es habitual, el lanzamiento se realiza por etapas, por lo que su unidad Nokia 7.2 en particular puede demorar unos días en recibir la notificación de actualización. Mientras tanto, si eres del tipo impaciente, puedes ir a Configuración y verificarlo manualmente.

Origen: Nokia 7.2 gets Android 10 update

