abril 1, 2020

Hace un par de meses, la app de videoconferencia Zoom era una aplicación aburrida, aunque exitosa, que no mucha gente conocía. Ahora, es un nombre familiar y una parte integral de muchas de nuestras vidas en cuarentena. Llevamos a cabo reuniones de negocios al respecto, hablamos con nuestros compañeros sobre eso, algunas personas incluso hacen fiestas.

App de videoconferencia Zoom desata dudas de privacidad y seguridad

Sin embargo, hay una creciente preocupación sobre lo que hace con los datos de los usuarios. Puede pensar que está trabajando desde la privacidad de su propio hogar, pero el software probablemente comparte mucha más información sobre usted de lo que cree. Zoom tiene una función de seguimiento de la atención, por ejemplo, que notifica al anfitrión de algunas videollamadas si los participantes hacen clic para mirar otra cosa. La compañía ha promovido activamente esta función entre los educadores, explicando que es una buena manera de controlar cuál de sus estudiantes está flojeando.

En cualquier artículo sobre violaciones de privacidad, es casi seguro que se mencionará a Facebook. Esto no es una excepción. Un análisis reciente de Vice descubrió que la aplicación iOS de Zoom estaba enviando datos analíticos a Facebook, incluso cuando el usuario no tenía una cuenta de Facebook y aunque esto no se abordaba en la política de privacidad de Zoom. Estos datos incluyen cosas como la ubicación del usuario y un número identificador de publicidad. Nos referimos a una identificación única que permite a las empresas enviarle anuncios dirigidos. El viernes, Zoom emitió un comunicado diciendo «¡whoops!» Y anunciando que había actualizado su software para dejar de enviar datos de iOS a Facebook.

No estamos diciendo que debas boicotear a Zoom y comunicarte a través de paloma mensajera. Sin embargo, como nos vemos obligados a vivir aún más nuestras vidas en línea, no dejemos de exigir cuentas a las empresas de tecnología. No dejemos de intentar salvaguardar nuestro derecho a la privacidad. Nuestras libertades civiles son más frágiles en tiempos de crisis. Los gobiernos de todo el mundo ya están utilizando esta pandemia para reforzar el estado de vigilancia. Si no nos mantenemos vigilantes, nuestra privacidad se perderá.

