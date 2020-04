Juegos gratis de Ubisoft para la cuarentena empezando por ‘Rayman Legends’

abril 1, 2020

Para alentar el distanciamiento social y ayudar a las personas a aburrirse mientras están atrapadas en sus hogares durante el brote de coronavirus, Ubisoft anunció que regalará un montón de juegos gratis durante el mes de abril. El primer juego disponible durante el sorteo es Rayman Legends, un excelente y magnífico juego de plataformas de 2013, uno de los mejores juegos de ese año.

Puede descargarlo para PC a través del sitio web de Ubisoft o del iniciador de juegos Uplay de Ubisoft. El juego solo está disponible para descargar de forma gratuita en la PC. La ventana para descargarlo gratis se ejecuta del 31 de marzo al 3 de abril, y aún podrás jugarlo después de ese tiempo si lo agarraste. Después de eso, otro juego se hará gratis.

Además de Rayman Legends, Ubisoft actualmente ofrece pruebas gratuitas para un puñado de juegos que incluyen Ghost Recon: Breakpoint, The Crew 2, The Division y Trials Rising, que están disponibles para una variedad de plataformas.

En cuanto a qué juegos gratuitos podemos esperar en el futuro, Ubisoft no entró en detalles en su anuncio, pero nombró a Assassin’s Creed y Just Dance como dos series que verán lanzamientos gratuitos durante el próximo mes. Junto con esas series, Ubisoft también publica los juegos Ghost Recon, Rainbow Six, Prince of Persia y Far Cry, por nombrar algunos.

Además de ofrecer juegos gratis, Ubisoft también ha donado $150.000 al fondo de ayuda Covid-19 de la Organización Mundial de la Salud a través de la donación de Twitch Stream Aid.

