Nokia anuncia calendario de actualización a Android 10

marzo 11, 2020

Han pasado más de seis meses desde que se lanzó la actualización estable de Android 10. Sin embargo, todavía hay varios teléfonos elegibles que aún no se han actualizado. HMD Global es uno de esos fabricantes con una gran cartera de dispositivos que pueden actualizarse a Android 10. El fabricante lanzó originalmente un calendario para la actualización en agosto de 2019. Ahora Nokia tiene un nuevo calendario de actualización que cambia el marco de tiempo para algunos dispositivos y agrega otros nuevos a la lista.

El nuevo programa muestra los dispositivos que ya se han actualizado, como Nokia 7.1, Nokia 8.1, Nokia 9 PureView, Nokia 6.1, Nokia 6.1 Plus y Nokia 7 Plus. Los cambios comienzan con los dispositivos programados para actualizarse en el primer trimestre de 2020. La programación anterior (a continuación) indicaba que Nokia 2.2, Nokia 3.1 Plus, Nokia 3.2 y Nokia 4.2 recibirán la actualización en el primer trimestre de 2020, pero la nueva programación muestra que solo el Nokia 2.2 se actualizará este trimestre. Además, la actualización se ha movido al final del trimestre, así que espere que llegue más adelante este mes.

HMD Global planea actualizar un total de siete dispositivos entre finales del primer trimestre y el comienzo del segundo trimestre. Estos teléfonos incluyen el Nokia 3.2, Nokia 4.2, Nokia 3.1 Plus y el Nokia 8 Sirocco. La lista también incluye el Nokia 2.3, Nokia 7.2 y Nokia 6.2 que no estaban en el primer horario.

El Nokia 5.1 Plus y el Nokia 1 Plus, que originalmente estaban programados para una actualización del primer trimestre, ahora se actualizarán a principios del segundo trimestre de 2020. El último conjunto de dispositivos que se actualizarán son el Nokia 2.1, Nokia 3.1, Nokia 5.1 y Nokia 1 y lo harán a mediados del segundo trimestre del año.

Origen: HMD Global lanza el nuevo programa de actualización de Android 10; agrega Nokia 7.2, Nokia 6.2 y más – Gizmochina

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...