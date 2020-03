Coronavirus ya es una pandemia según la Organización Mundial de la Salud

marzo 11, 2020

«Un nuevo virus que se propaga por todo el mundo y contra el cual la mayoría de los hombres no tienen defensas inmunes, pero no estamos a su merced juntos, podemos luchar». Esta es la definición de una pandemia, según la Organización Mundial de la Salud. Y ahora es oficialmente el coronavirus. Ya no es una epidemia limitada a ciertas áreas geográficas, sino generalizada en todo el planeta. La Organización de Ginebra ha declarado esto al admitir una evidencia que ha estado bajo los ojos durante días: las infecciones están muy extendidas en todos los continentes, excepto en la Antártida.

114 países se ven afectados de un total de 193, principalmente en el hemisferio norte. Desde su aparición en diciembre de 2019, el coronavirus ha causado más de 121.000 infecciones y más de 4.300 víctimas. Ahora la OMS tendrá el poder de emitir directivas y enviar equipos a los países más afectados (respetando la soberanía), como ya lo ha hecho en China, Italia e Irán. También podrá tomar nuevas medidas (en parte ya lo está haciendo) para fluidificar la entrega de los países más afectados a los centros de salud, como las máscaras.

La declaración de pandemia pertenece al Director General de la OMS. No hay criterios objetivos. En 2009, la entonces directora Margaret Chan fue acusada de haberlo declarado demasiado pronto, ante una enfermedad (gripe porcina) considerada no muy grave. Hoy el director Tedros Adhanom Ghebreyesus esperó hasta lo último, consciente de los efectos psicológicos, más que práctico de tal movimiento. «Estamos profundamente preocupados por la propagación y la gravedad de la enfermedad y el alarmante nivel de inacción» en algunos países, dijo el miércoles. «Es por eso que decidimos que Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia». La palabra «puede sugerir que no hay nada más que podamos hacer para contener el virus», agregó el director. «Esto no es verdad».

«Esperamos un aumento en el número de casos, muertes y países afectados», explicó Ghebreyesus. “La definición de una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la gravedad de la situación. No cambia lo que está haciendo la OMS, ni lo que los países deberían hacer». Al mismo tiempo, agregó, «esto no es solo una crisis de salud, es una crisis que afectará a todos los sectores y requiere que cada individuo participe en la lucha».

La OMS, incluso antes de la declaración de pandemia, había enviado a sus expertos a China, Italia e Irán para reunirse con médicos y epidemiólogos, analizar estadísticas y evaluar la situación de los hospitales. Solo Irán reaccionó tarde y con transparencia incompleta a la llegada de la infección. Los gobiernos de Beijing y Roma han intervenido con más determinación y se han ganado los elogios de Ginebra. «Apoyamos la acción tomada por Italia», dijo la OMS hace tres días, después de dos semanas de visitas e inspecciones. «Sus medidas servirán como una lección para enfrentar la epidemia en otros países también».

“El mensaje final, concluyó Ghebreyesus, es que no estamos a merced del virus. La gran ventaja que tenemos es que nuestras decisiones, a nivel de gobiernos, actores económicos, comunidades, familias e individuos, es que todos podemos influir en la trayectoria de la epidemia. La regla del juego es nunca rendirse».

Origen: L’Organizzazione mondiale della sanità: «Il Coronavirus è una pandemia» – la Repubblica

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios

Me gusta esto: Me gusta Cargando...