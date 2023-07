Nothing Phone 2: móvil económico con especificaciones desafiantes

julio 12, 2023

Nothing Phone 2 es el primer teléfono móvil de la compañía disponible en el mercado estadounidense. El nuevo teléfono móvil tiene un diseño elegante, una interfaz Glyph mejorada, un procesador y una cámara más potentes, una batería más grande, etc. La parte interesante de este teléfono móvil es que a pesar de su procesador insignia y otras características, este dispositivo viene con un precio base de $599.

Aunque el diseño del Nothing Phone 2 es similar al del Nothing Phone 1, hay algunas mejoras . El cuerpo es más delgado y ligero, mientras que el cristal trasero es más redondeado. Según la compañía, las mejoras en el diseño hacen que este dispositivo se sienta mejor en la mano. Este dispositivo viene con una parte trasera brillante semitransparente y una iluminación Glyph mejorada. El teléfono mide 162,1 x 76,4 x 8,6 mm y pesa 201,2 g. El Nothing Phone 2 no es resistente al agua. Sin embargo, con una clasificación IP54, está protegido contra salpicaduras de agua y parcialmente protegido contra el polvo. Según The Electrical Counter, la clasificación IP54 solo protege un dispositivo de «cantidades limitadas de polvo y otras partículas».

Con respecto a la pantalla, este teléfono móvil viene con una pantalla OLED LTPO de 6,7 pulgadas. La pantalla soporta una alta frecuencia de actualización de 120 Hz, así como HDR 10+. Su brillo máximo alcanza los 1600 nit.

Interfaz Glyph

La característica más llamativa del Nothing Phone 2 es su interfaz Glyph y su particular forma de mostrar información e interactuar con la tira de LED trasera. La nueva interfaz Glyph usa más luces LED para ayudar a comunicar detalles sobre el teléfono sin depender de la pantalla. Los usuarios pueden verificar el volumen, la cuenta regresiva, el estado de la comida para llevar, el tiempo de taxi y otra información a través de la interfaz de Glyph sin encender la pantalla . Además, los usuarios pueden configurar diferentes modos de iluminación para diferentes contactos para que puedan ver de un vistazo cuando reciben un mensaje. Además, los usuarios también pueden personalizar los efectos de iluminación y sonido a través del editor Glyph.

Procesador, RAM y almacenamiento

Nothing Phone 2 funciona con el chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, que fue el mejor procesador en el mundo de Android en 2022. El teléfono tiene 8 GB/12 GB de RAM LPDDR5 y 128 GB, 256 GB o 512 GB de espacio de almacenamiento UFS 3.1. En concreto, las combinaciones de memoria disponibles son 8GB+128GB, 12GB+256GB y 12GB+512GB. Sin embargo, el almacenamiento del teléfono se puede ampliar mediante una tarjeta microSD.

Cámaras

La cámara principal trasera y la ultra gran angular tienen sensores Sony IMX890 de 50MP, que soporta grabación de video 4K a 60 cuadros por segundo. La cámara principal también tiene estabilización OIS, así como otras funciones avanzadas, como el modo nocturno y el modo de retrato. En el frente, este nuevo teléfono móvil viene con un sensor de 32MP que, según la compañía, puede capturar selfies bastante buenas.

Batería y carga

Nothing afirma que este dispositivo ofrece una mayor duración de la batería con sus 4700 mAh. El dispositivo también soporta carga rápida de 45W. Según la compañía, este dispositivo puede completar una carga en 55 minutos. Este teléfono móvil también soporta carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 5 W.

Software y otras características

Nothing Phone 2 también ejecuta Nothing OS 2.0, un sistema operativo personalizado basado en Android 13. El sistema está diseñado para brindar una experiencia «rápida y fluida». Nothing OS 2.0 también tiene un tema novedoso en blanco y negro, y los usuarios pueden optar por ocultar las etiquetas de las aplicaciones para que la interfaz sea más minimalista. Nothing OS 2.0 también mejora los widgets para las pantallas de inicio y de bloqueo y agrega otros elementos de diseño personalizados.

En otros aspectos, el nuevo teléfono también es compatible con NFC, tiene altavoces duales y proporciona actualizaciones de la versión principal de Android de 3 años y actualizaciones de seguridad de 4 años.

Precio y Disponibilidad

El Nothing Phone 2 se encuentra actualmente en preventa en los Estados Unidos, Reino Unido y Europa. Aquí están los precios para los diferentes modelos.

8GB + 128G – $599 (£579 / €679)

12GB + 256GB – $699 (£629 / €729)

12GB + 512GB – $799 (£699 / €849)

Este nuevo móvil estará disponible para venta anticipada en las tiendas físicas “Nothing Drops” de Nueva York y Londres a partir del 13 de julio y estará totalmente disponible a partir del 17 de julio a la venta.

Muchos productos insignia de Apple y Samsung ahora cuestan más de $1000. Sin embargo, Nothing tendrá que justificar el precio de este dispositivo teniendo en cuenta que el modelo de 8GB + 128GB del Nothing Phone 1 se vendió por £399 (€469)

Origen: Gizchina.com