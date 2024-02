Nueva oleada de timos laborales en LinkedIn: identifícalos y protégete

febrero 20, 2024

Los estafadores están utilizando cada vez más LinkedIn para suplantar a empresas y ofrecer empleos falsos con el objetivo de robar datos personales, bancarios o incluso dinero a los usuarios. Estos timos laborales en LinkedIn están creciendo a un ritmo alarmante, y es importante que los usuarios de la plataforma estén informados sobre cómo identificar estos engaños y protegerse.

Imagen vía Depositphotos

Los timos o engaños con el fin de robarnos datos, dinero o información están a la orden del día en muchos ámbitos de nuestra vida. La contratación laboral no escapa a ellos. En Panda Security han detectado una oleada de mensajes en Linkedin para derivar a los usuarios a webs de robo de datos con la excusa de una oferta laboral.

El mundo del recruiting tampoco está a salvo de deepfakes

La contratación de personal siempre está en boca de todos teniendo en cuenta que “nunca para”. Mucha gente está en constante cambio laboral y eso hace que sean muchos los ciberdelincuentes que pretenden aprovecharse de la situación para sacar provecho. Este tipo de engaños no solo se cometen por parte de los demandantes al puesto laboral, si no que también ocurre en caso contrario: de las empresas a los empleados.

Los métodos empleados son cada vez más desarrollados y creíbles. No se limitan a un mensaje despersonalizado a través del correo electrónico (que casi siempre va a la carpeta de spam), si no que comienzan en un canal, con mucha paciencia, y terminan en otro cuando se han ganado tu confianza para robarte o pedirte datos o dinero.

“Mucha gente, empleada en empresas que se dedican a la contratación de perfiles profesionales, comienza por un canal más ‘genérico’ para terminar en un canal más personal, como puede ser el email, WhatsApp o Telegram. No es extraño que lo hagan, pero lo recomendable es que todas las conversaciones se mantengan en el canal de origen cuando se habla con un desconocido por internet. Si nos escriben por LinkedIn, mantengamos toda la conversación ahí para evitar posibles disgustos”. Hervé Lambert Global Consumer Operations Manager de Panda Security

En este artículo, analizaremos en detalle cómo funcionan estos timos, las señales de alerta que debes tener en cuenta y las medidas que puedes tomar para evitar ser víctima de ellos.

¿Cómo funcionan los timos laborales en LinkedIn?

Los timadores suelen utilizar las siguientes estrategias:

Suplantación de identidad: Crean perfiles falsos en LinkedIn utilizando el nombre y el logotipo de empresas reales. De esta forma, ganan la confianza de los usuarios que buscan empleo, ya que la empresa parece legítima. Ofertas de trabajo atractivas: Publican ofertas de trabajo con condiciones muy atractivas, como salarios elevados, horarios flexibles o la posibilidad de trabajar desde casa. Ofertas demasiado buenas para ser verdad, y efectivamente son falsas. Engaños para obtener información personal: En el proceso de selección, solicitan información personal y confidencial a los candidatos, como datos bancarios, contraseñas o incluso fotos de documentos de identidad. Enlaces fraudulentos: Envían a los candidatos enlaces a páginas web falsas que simulan ser las de la empresa real. Estas páginas web están diseñadas para robar información personal o instalar malware en los dispositivos de los usuarios.

Señales de alerta de un timo laboral en LinkedIn:

• Perfil de empresa incompleto o con información inconsistente: Foto de perfil borrosa, poca información sobre la empresa, empleados ficticios, etc.

• Oferta de trabajo con condiciones demasiado buenas para ser verdad: Salario muy elevado, pocas responsabilidades, requisitos mínimos, etc.

• Solicitud de información personal o confidencial en una fase temprana del proceso de selección.

• Comunicación deficiente por parte del «reclutador»: Falta de respuesta a preguntas importantes, errores gramaticales en los mensajes, etc.

• Enlaces a páginas web sospechosas: URLs que no coinciden con la web oficial de la empresa, diseño web deficiente, errores de seguridad, etc.

Recomendaciones para evitar ser víctima de un timo laboral en LinkedIn:

• Comprueba la información de la empresa: Investiga si la empresa realmente existe y si la oferta de trabajo está publicada en su página web oficial.

• Desconfía de las ofertas no solicitadas: Si no has buscado trabajo activamente, ten cuidado con las ofertas que te llegan por mensaje privado o correo electrónico.

• No facilites información personal o confidencial a desconocidos: Nunca proporciones datos bancarios, contraseñas o fotos de documentos de identidad en una solicitud de empleo.

• Verifica la URL de los enlaces antes de hacer clic: Asegúrate de que la URL coincide con la web oficial de la empresa y que la conexión es segura (https).

• Denuncia las ofertas sospechosas: Si encuentras una oferta de trabajo que te parece un timo, repórtala a LinkedIn para que puedan tomar las medidas oportunas.

Consejos adicionales:

• Mantén tu perfil de LinkedIn actualizado: Asegúrate de que la información de tu perfil sea precisa y esté completa.

• Configura la privacidad de tu perfil: Limita la visibilidad de tu perfil a los reclutadores de empresas que te interesen.

• Utiliza una contraseña segura y cámbiala con frecuencia: No utilices la misma contraseña para diferentes cuentas online.

• Instala un antivirus y un software de seguridad en tu dispositivo: Esto te ayudará a protegerte de malware y otras amenazas online.

La mejor defensa contra los timos laborales en LinkedIn es la información y la precaución

Siguiendo las recomendaciones de este artículo, puedes protegerte y evitar ser víctima de un fraude.

En caso de que hayas sido víctima de un timo laboral, es importante que lo denuncies a las autoridades correspondientes. También puedes contactar con el servicio de atención al cliente de LinkedIn para que te ayuden a resolver el problema.

Este artículo ha sido creado con el objetivo de concienciar a los usuarios de LinkedIn sobre los riesgos de los timos laborales y proporcionarles información útil para protegerse. Si te ha resultado útil, te invitamos a compartirlo con tus contactos para que también puedan estar informados.

Juntos podemos combatir los timos laborales en LinkedIn y crear un entorno online más seguro para todos.