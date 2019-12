Nuevo render del Galaxy S11+ muestra un diseño de cámara más normal

diciembre 28, 2019

Los primeros renders CAD no oficiales del Galaxy S11+ se filtraron en línea el mes pasado. Ellos mostraron una disposición algo loca para el sistema de cámara trasera del teléfono. Más tarde se especuló que tal vez no eran representativos del diseño final. La especulación parece haber sido cierta. La fuente que filtró esos renders ahora ha publicado un nuevo render Galaxy S11 Plus. Muestra un diseño de aspecto mucho más normal para la cámara trasera. Lo que obviamente no hace, es confirmar las especificaciones oficiales de la cámara, pero eso es algo completamente diferente.

El diseño de la cámara del S11 Plus puede no ser una locura después de todo. Se dice que los renders iniciales se basaron en un prototipo temprano del Galaxy S11 +. Eso es completamente posible ya que los renderizados CAD nunca son totalmente representativos del producto final. Se afirma que el nuevo renderizado filtrado hoy se basa en el último prototipo y la fuente asume que muestra el diseño final. En cuanto a las especificaciones de la cámara, se rumorea que el S11 + contará con un sensor primario de 108 Mpx. También tendrá un teleobjetivo con zoom óptico de 5x con estabilización óptica de imagen y un lente ultra gran angular. Un sensor ToF sigue siendo una posibilidad también. Las cámaras irán acompañadas de un flash LED.

El diseño que se ve en esta fuga es bastante similar al que vimos en una imagen del universo de hielo de Twitter Leakster. Esa imagen se filtró hace dos semanas. Siguiendo toda esta evidencia circunstancial, ahora podemos formarnos una opinión sobre cómo se verá la configuración de la cámara trasera en el Galaxy S11 +.

Lo que más importa es cómo va a funcionar realmente. No podremos averiguarlo hasta que tengamos el Galaxy S11 + en nuestras manos. Afortunadamente, eso podría suceder antes de lo esperado, con Samsung posiblemente presentando la serie Galaxy S11 el 11 de febrero de 2020.

