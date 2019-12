diciembre 28, 2019

Si acabas de desenvolver un nuevo y brillante teléfono inteligente o tableta con Android y te estás rascando la cabeza en busca de nuevas aplicaciones para aprovechar al máximo su hardware, tienes suerte. Google presentó su clasificación anual de las mejores apps Android disponibles para descargar desde su enormemente popular Google Play Store en este momento. Play Store ahora cuenta con la impresionante cantidad de 2.8 millones aplicaciones en sus estantes digitales, por lo que encontrar la mejor opción puede ser un poco lento.

Las mejores apps Android para tu smartphone o tableta (según Google)

Imagen por ESB Professional vía Shutterstock

Google destaca a Ablo, un nuevo servicio diseñado para ponerlo en contacto con nuevas personas de todo el mundo. Fue diseñada para ayudarlo a «hacer nuevos amigos en todo el mundo». La aplicación le permite enviar mensajes instantáneos, así como hacer y recibir videollamadas de sus nuevos conocidos. “Con Ablo estarás haciendo conexiones significativas con personas reales de todos los orígenes culturales. ¡No importa el idioma que hable, podrá hablar con cualquier persona desde cualquier lugar! Disfruta de experiencias enriquecedoras como si todos hablaran tu idioma”, afirma la aplicación.

Google ha destacado algunas de las mejores gemas ocultas que podrían haberse perdido en todo el ruido de los nombres más importantes de Play Store. Estas abarcan una amplia gama de temas, desde Big Bang AR del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) que le permite mirar a través del visor de su teléfono inteligente para ver la formación de las primeras estrellas, nuestro sistema solar y el planeta en la palma de tu mano.

Mash-Up, es una apps Android que te permite comenzar un video corto (y preferiblemente divertido), que luego continúa otro usuario en otro lugar del mundo. Por otra parte, Melody VR, diseñada para permitirte ver conciertos con entradas agotadas desde un asiento de la primera fila usando auriculares con Realidad Virtual (VR). El creador de GIF Morph y la aplicación de podcast Swoot también reciben un reconocimiento de Google en la categoría de Gemas Ocultas.

Google también ha presentado algunas aplicaciones en su categoría Everyday Essentials

Estos galardonados están diseñados para hacerte la vida un poco más fácil todos los días. La primera de ellas es Appy Weather, que presenta un pronóstico hiperlocal en una línea de tiempo optimizada que resume todo lo que necesita saber de un vistazo. También incluye 10 posibles widgets diferentes para llevar el clima a tu pantalla de inicio en Android.

También en esta categoría Boosted, una app diseñada para realizar un seguimiento de su tiempo para hacerlo más productivo en el trabajo. Curio, que emplea narradores para leer artículos de 30 periódicos y revistas para aquellos que no desean comenzar el día leyendo la noticia. Endel, que usa IA para crear un paisaje sonoro diseñado para ayudarlo a concentrarse o dormir. La aplicación de transporte Omio, que está diseñada para ayudarlo a planificar viajes por Europa en avión y tren.

Por supuesto, no todos estos han sido decididos por los jefes de Google.

También hay una categoría para aplicaciones elegidas por usuarios de Android

El premio de Elección de los usuarios es para el Editor de video – Efectos de video con falla. Este editor de video permite agregar más de 100 fallas y desenfoques de estilo VHS a las imágenes nítidas de 4K que ha capturado en la cámara de su teléfono inteligente. No solo eso, sino que también puede combinar fotos y videos para crear presentaciones de diapositivas elaboradas para presumir ante familiares, amigos o usuarios de redes sociales sobre sus últimas vacaciones.

Call Of Duty Mobile ha sido nombrado como el mejor juego de Play Store este año. Si está familiarizado con el tirador de correr y disparar en la PS4 y Xbox One, aquí no hay nada innovador masivo. Pero si bien el juego reduce un poco la escala para que todo encaje en la pantalla de un teléfono inteligente más pequeño, todavía encontrarás muchos de tus modos favoritos, incluido el minijuego Zombies, el juego cooperativo y los tiroteos en línea.

Origen: Las mejores aplicaciones de Android que TIENES que descargar en tu nuevo teléfono o tableta | Express.co.uk

